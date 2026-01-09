Restringen horario de las playas de La Guaira, esto informó la Cámara Turística Playera

La Cámara Turística Playera del estado La Guaira anunció que las playas de la entidad estarán abiertas hasta las 4 de la tarde, en medio del estado de conmoción exterior que vive el país tras la operación militar de Estados Unidos.

El organismo emitió un comunicado en sus redes sociales y aclaró que tuvieron una reunión «en materia de servicios turísticos playeros». Los miembros de la Cámara evaluaron la situación actual y «se ha tomado la decisión de establecer una directriz especial».

«Se comunica que el acceso a espacios turísticos como playas, ríos y balnearios estará habilitado en el horario comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m, momento en que se procederá al cierre general de estos espacios», dijo la Cámara.

De igual forma, el organismo aclaró que esta medida fue tomada por el «compromiso de preservar la paz y la tranquilidad ciudadana», luego de que Estados Unidos bombardeara varias zonas de la Región Capital, incluyendo La Guaira.

RESPONSABILIDAD EN LAS PLAYAS

El gremio afirmó que se debe disfrutar de las playas con «respeto». «Agradecemos la colaboración de todos los ciudadanos y visitantes, exhortándolos a cumplir con esta disposición con responsabilidad», añadió.

«Cabe destacar que esta información ha sido proporcionada por la Cámara Turística Playera, en coordinación con el director de Turismo, como parte de las acciones orientadas a garantizar el bienestar colectivo y fomentar el ambiente de sana convivencia», acotó.

Trabajadores de las playas dijeron a Últimas Noticias que el horario permanecerá mientras se mantenga el estado de conmoción. «Estamos activos, pero sin música y cumpliendo con las normas para brindar un buen servicio a los turistas», dijeron.