Reprograman cierre parcial de la Cota Mil por rehabilitación, estos son los horarios que debes tomar en cuenta

El Ministerio para el Transporte informó este lunes que realizarán labores de rehabilitación en la Avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil, en Caracas, por lo que habrá un cierre parcial de esta importante vía de comunicación.

El organismo precisó en un comunicado que el cierre de la Cota Mil se llevará a cabo entre las 9 de la noche y las 4 de la madrugada. Las labores de rehabilitación se harán a la altura de Sebucán, sentido Altamira – Avenida Baralt.

Las autoridades se limitaron a indicar que el cierre se hará «durante el mes de junio», aunque no aclaró cuándo concluirán los trabajos. La rehabilitación será a la altura de Sebucán, tampoco precisó la extensión de la avenida que se verá afectada.

«Invitamos a los conductores y población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que realizan los trabajadores de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial) del Ministerio de Transporte», concluyó el organismo.

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Más temprano, el Ministerio anunció el cierre entre las 4 de la tarde y las 12 de la medianoche. Sin embargo, unas pocas horas después se publicó un nuevo comunicado peprogramando el horario para los trabajos.

MINISTRA DE TRANSPORTE SOBRE EL PASAJE

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ratificó que este 1 de junio aumentará la tarifa del transporte público a 140 bolívares. Se trata de un incremento equivalente a 25 centavos de dólar.

“Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día 1 de junio, a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todos esos dos meses la tarifa va a ser de 140”, dijo desde el estado Lara.

El acuerdo para aumentar la tarifa se concretó desde el 21 de mayo. Ese día, dirigentes gremiales del sector del transporte público en Caracas y el Ministerio convinieron el incremento que desde este mes de junio se indexará al precio del dólar.

Según los transportistas, tal como dijo la ministra, los 140 bolívares solo estarán vigentes durante dos meses. Luego, la tarifa volverá a incrementarse, igualmente a 0,25 dólares.

La semana pasada, William Alexis Moreno, presidente de la Asociación de Conductores Choferes del Sur de la cota 905 en Caracas, afirmó que lo decidido no era lo que esperaban. Pero, finalmente el gremio se comprometió a acatar la medida.

“No es lo que nosotros esperábamos, no es realmente lo que nosotros estábamos exigiendo. Estábamos exigiendo un costo de 0,50 de dólar para poder cubrir las necesidades”, acotó.