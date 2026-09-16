Reportaron ráfaga de bajones eléctricos que afectaron varios estados del país este 15Sep

Una intensa ráfaga de bajones se percibió en la noche de este martes en la Gran Caracas. Las fluctuaciones también afectó otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

Los bajones eléctricos comenzaron cerca de las 7:20 y se extendieron por media hora. Los internautas precisaron que los percibieron en los municipios caraqueños de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao, además de las ciudades satélite.

Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Apure, Aragua, Carabobo, Bolívar, Barinas, Yaracuy, Anzoátegui, Guárico, Barinas, Lara, Táchira, Mérida, Portuguesa, Trujillo y Miranda.

Reportes extraoficiales indican que los bajones fueron seguidos por un corte abrupto del servicio eléctrico en zonas de Caracas, como en el municipio Baruta. Lo mismo ocurrió en sectores de Barinas, Zulia, Portuguesa y Carabobo.

#ÚLTIMAHORA | Fuerte bajón de luz se registró la noche de este martes en la Gran Caracas. ¿En su zona se fue la luz? Déjelo saber en los comentarios 👇 pic.twitter.com/P9NhMENNzk — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 15, 2026

NUEVOS BAJONES

Hasta las 9 de la noche, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Los bajones de este martes dos semanas después de que un apagón afectara al occidente del país. Según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se trató de un «sabotaje» de «mafias extremistas» contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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A principios de mes, las autoridades firmaron un acuerdo con la empresa estadounidense General Electric Vernova para avanzar en proyectos destinados al «fortalecimiento» del SEN.

Durante los últimos meses, han sido habituales los bajones y en algunas zonas ocurren diariamente. A esto se suma el racionamiento eléctrico vigente en gran parte del país, en donde se dan cortes del servicio por varias horas.