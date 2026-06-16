Reportaron fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 16Jun, esto es lo que se sabe

Desde tempranas horas de este martes, el Banco de Venezuela presenta fallas tanto en su plataforma web como en la aplicación móvil.

A pesar de que la web no está caída, no permite que los usuarios ingresen a sus cuentas. De igual forma, denuncian que esta forma, está completamente inoperativa para cualquier tipo de transacción, incluidas transferencias, pago móvil, pago de servicios, entre otras.

Por ahora el Banco de Venezuela no ha dado detalles de las fallas.

QUEJAS EN REDES SOCIALES POR FALLAS EN EL BANCO DE VENEZUELA

A través de redes sociales, varios usuarios reportaron las molestias que les está ocasionando esta situación con el banco.

@Martinsanab: ¿Qué estará pasando con la plataforma y la app del Banco de Venezuela, que no te deja ingresar y si logras ingresar no te deja ver los saldos?

@grateroladina: La plataforma del Banco de Venezuela desde ayer, no permite efectuar operaciones en las cuentas. Hasta cuando el abuso.

@NelsonA41199773: Hay que buscar soluciones al banco de Venezuela tiene dos días que no permite hacer transferencia ni transacción. Qué alguien solucione esto problema no podemos hacer nada ni compra ni pagar por esta motivos.

@ve4205: El Banco de Venezuela es una total porquería no deja abrir la página todo el tiempo con mal servicio hasta cuando.

@dgarc7: Hice un pago móvil esta mañana, me debitaron de la cuenta origen, me llegó la notificación de pago recibido en la App del banco de Venezuela, sin embargo en el saldo no aparece reflejado el pago

@pinagangemi: ¿Qué está pasando con el Banco? No puedo acceder por la app ni por la página.

@Adriana71121104: Ayer hice un pago móvil de banco de Venezuela a Venezuela y a la persona que le pase el dinero me dijo que no le cayó pero yo tampoco lo tengo en mi cuenta, ¿qué alguien me diga que se hace en ese caso?