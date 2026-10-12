Reportan excarcelación de integrante del partido de Vente Venezuela

EFE.- La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó este lunes que fue liberado Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, luego de haber sido detenido el viernes en la noche sin orden judicial.

En una publicación en X, la ONG señaló que Maya fue excarcelado a las 16:32 hora local (20:32 GMT) tras la audiencia de presentación en tribunales del estado Barinas (oeste), con una medida cautelar.

«Exigimos el cese definitivo del amedrentamiento y el pleno restablecimiento de sus garantías constitucionales», añadió.

Fundehullan denunció previamente que el Estado impidió el acceso a abogados de confianza para Maya y a sus familiares al tribunal.

El domingo, la ONG denunció la detención del jurista en un establecimiento de su propiedad en el estado Barinas.

«Sin orden judicial ni flagrancia este procedimiento viola flagrantemente el artículo 44 de la Constitución (derecho a la libertad personal) y las garantías del debido proceso (artículo 49», añadió entonces en X.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

Sin embargo, en las últimas semanas ONG y activistas han reportado nuevas detenciones.

El pasado martes, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy (oeste), tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en el país suramericano hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos.