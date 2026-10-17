RENOVACIÓN DEL TSJ: Preseleccionaron a 30 aspirantes para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales

Un grupo de aproximadamente 30 postulados obtuvo las máximas puntuaciones para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, tras concluir la fase de entrevistas de la Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional (AN), informó el viernes el diputado Luis Florido.

El legislador ofreció los detalles durante una intervención en el programa Termómetro Social de Radio Fe y Alegría 1390 AM. A través de un video difundido en la red social X por el Grupo Parlamentario Libertad, Florido adelantó las proyecciones de la directiva sobre el cronograma institucional.

Según explicó, la AN prevé tomar juramento a los 12 voceros de la sociedad civil que se sumarán al comité durante la sesión plenaria convocada para el martes 20 de octubre.

LEA TAMBIÉN: DINORAH FIGUERA ANUNCIÓ EL CIERRE DE LOS TRIBUNALES CONTRA EL TERRORISMO EN EL PAÍS

Los evaluadores otorgaron la mención de «excelente» a los candidatos con mejor desempeño, luego de examinar de manera rigurosa sus hojas de vida, los aportes realizados a la comunidad y su compromiso con los principios democráticos. Las autoridades parlamentarias abrieron la revisión técnica de los expedientes desde el pasado jueves.

«Son aproximadamente 30 personas las que fueron mejor calificadas como «sobresalientes» por sus credenciales, por su aporte en la sociedad, por sus valores democráticos, por lo que significa además mi aporte al país en su ámbito; no es solamente abogado, estamos hablando de gente con distintas profesiones», afirmó.

La comisión planea culminar el chequeo a tiempo para la plenaria del 20 de octubre, aunque el legislador aclaró que extenderán la fecha si el proceso de validación exige más tiempo. Por su parte, el presidente de la instancia, Giuseppe Alessandrello, recordó que las entrevistas presenciales arrancaron el martes 13 de octubre con la atención de 124 participantes, de una lista original de 127 inscritos.

El diputado @luisfloridove informó que tras culminar la fase de entrevistas a 124 aspirantes, la instancia seleccionó a aproximadamente 30 personas clasificadas como sobresalientes debido a sus credenciales, trayectoria y valores democráticos. #16Oct pic.twitter.com/Lr9ttDIyiH — Grupo Parlamentario Libertad (@Libertad_AN) October 16, 2026

UNA CONCURRENCIA «MASIVA», SEGÚN FLORIDO

El proceso parlamentario abrió sus puertas tanto a ciudadanos postulados por distintas organizaciones de la sociedad como a profesionales que inscribieron sus nombres de forma independiente. Tras cerrar la ponderación de perfiles, los diputados llevarán la lista definitiva ante la plenaria del Parlamento para su aprobación final.

Florido valoró de manera positiva la masiva concurrencia ciudadana en la convocatoria y resaltó el nivel de compromiso que mostraron los profesionales ante la comisión. En ese sentido, proyectó que el nuevo comité podría gestionar hasta 1.000 candidaturas para los distintos cargos del sistema de justicia, superando los 680 aspirantes registrados en el proceso anterior para magistrados, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

Cabe mencionar que el Comité de Postulaciones Judiciales participará en el proceso de selección de candidatos a cargos del sistema de justicia. Entre estos, están los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).