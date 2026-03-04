Reino Unido y Venezuela exploran el fortalecimiento de la relación bilateral y comercial

En el marco de la diplomacia de paz, fundamentada en el reconocimiento recíproco y la articulación de alianzas de alto nivel, el Viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, junto al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido, Félix Plasencia, sostuvo una reunión de trabajo con una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo británico, en los espacios de la Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”.

El encuentro contó con la participación de la Directora para las Américas y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Harriet Thompson; la Directora Adjunta del Departamento, Catherine O’Neill; y el Encargado de Negocios de la Embajada de Reino Unido en Venezuela, Collin Dick.

Esta visita, que representa el primer acercamiento oficial de una delegación de la Cancillería británica en años recientes, se constituyó como un espacio propicio para dinamizar la relación bilateral y explorar nuevas rutas de intercambio comercial, fundamentadas en el entendimiento mutuo y el estricto apego a la soberanía.

Con esta iniciativa, promovida por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez, quien sostuvo una reunión con representantes de las Misiones Diplomáticas de la Unión Europea, Reino Unido y Suiza acreditados en Caracas a principios del año 2026, ratifica la firme disposición del Gobierno venezolano en ampliar y robustecer la cooperación en sectores estratégicos.