Reino Unido elevará el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela: ¿Qué permitirá esta decisión?

El encargado de negocios de la Embajada de Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, anunció este martes que elevarán el nivel de las relaciones diplomáticas con el país.

«El Reino Unido mantiene su compromiso de apoyar a Venezuela a largo plazo. Como parte de ese compromiso, hoy anunciamos que elevaremos el nivel de nuestras relaciones diplomáticas con Venezuela», indicó en un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, acotó que esta decisión permitirá profundizar la cooperación en asuntos de interés común; entre ellos: «Avanzar hacia una transición democrática, contribuir a la recuperación económica y continuar apoyando los esfuerzos de reconstrucción tras los devastadores terremotos que han afectado a tantas familias y comunidades».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EEUU VE EN VENEZUELA UNA OPORTUNIDAD PARA DESPLAZAR A ORIENTE MEDIO COMO CENTRO PETROLERO

«Espero que el Reino Unido y Venezuela trabajen aún más estrechamente en los próximos años», expresó Dick.

El Reino Unido mantiene su compromiso de apoyar a Venezuela a largo plazo. Como parte de ese compromiso, hoy anunciamos que elevaremos el nivel de nuestras relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta decisión nos permitirá profundizar nuestra cooperación en asuntos de interés… — Colin Dick (@HMGcolindick) September 15, 2026

LA RESPUESTA DE VENEZUELA AL REINO UNIDO

Por su parte, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, señaló que Venezuela valora la decisión del Reino Unido de elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas.

«Reafirmamos nuestra disposición a profundizar un diálogo respetuoso y constructivo, así como a promover la cooperación en áreas de interés común para nuestros países y avanzar en la recuperación de los recursos que pertenecen legítimamente a los venezolanos», manifestó.