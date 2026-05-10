Regreso desde Miami un nuevo vuelo de repatriación con más de 150 venezolanos, entre ellos 25 menores de edad

Un grupo de 156 venezolanos aterrizó el viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar» tras partir desde Miami, Florida, en un nuevo vuelo de repatriación que significó el número 142 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), que dio inicio a principios del año pasado.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó en Telegram que el grupo de retornados incluyó a 94 hombres, 37 mujeres, 2 adolescentes y 23 infantes. Diversos órganos de seguridad ciudadana ejecutaron un despliegue preventivo inmediato para recibir a los pasajeros y coordinar su ingreso al territorio nacional de forma segura.

Funcionarios del Cicpc, Sebin, GNB y la Policía Nacional Bolivariana supervisaron meticulosamente cada fase del desembarque de los connacionales. Dicho equipo ejecutó un proceso ordenado mientras los ciudadanos cruzaban el túnel migratorio para completar los trámites legales y de identificación correspondientes.

Según la nota del Ministerio de Interior, personal calificado «ofreció atención personalizada a cada integrante del grupo mediante entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales».

«Las autoridades enfocaron estos protocolos en priorizar el bienestar físico y emocional de los adultos y menores de edad que conformaron este nuevo contingente de retorno», señaló.

Finalmente, la institución aseguró que el proceso busca «brindar esperanza a quienes deciden volver a casa» para integrarse nuevamente a la vida social del país.

Este nuevo vuelo de repatriación se produjo en el marco del acuerdo migratorio suscrito entre Caracas y Washington en febrero de 2025. En ese sentido, este se ha mantenido a pesar de las tensiones entre ambos países por el despliegue militar en el mar Caribe y la posterior captura de Nicolás Maduro.