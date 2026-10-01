Reabre el Consulado de República Dominicana en Venezuela tras más de dos años cerrado

EFE.- El Consulado General de la República Dominicana en Caracas reabrió este jueves sus puertas y comenzó a prestar servicios, después de permanecer más de dos años cerrado tras cuestionar Santo Domingo los resultados de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

«Desde este jueves 1 de octubre el Consulado General de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, reabrió sus puertas e inició la prestación de los servicios consulares dirigidos a ciudadanos dominicanos y extranjeros», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La sede, dirigida por el cónsul general Héctor Pastor Vásquez, ofrece desde hoy la totalidad de los servicios correspondientes a sus funciones, entre ellos asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitudes de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje y registro de dominicanos.

Con la reapertura de la sede, los usuarios podrán iniciar nuevos trámites directamente en Caracas. Sin embargo, las solicitudes y procesos que fueron iniciados previamente en la representación consular dominicana en Bogotá continuarán bajo la responsabilidad de esa oficina hasta su conclusión.

El Mirex precisó que los documentos depositados o procesados en Colombia no serán trasladados a Venezuela para su retiro y que las citas que ya hayan sido programadas en Bogotá deberán mantenerse en esa sede.

Esta reapertura se produce después de que Venezuela y la República Dominicana acordaran iniciar un «proceso de normalización gradual» de sus relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de agosto.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el del mandatario dominicano, Luis Abinader, expresaron entonces «su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional».

República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones que cuestionaban los resultados de los comicios presidenciales celebrados el día anterior, en los que el entonces mandatario, Nicolás Maduro, fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. en Caracas en enero pasado, se inició en el país petrolero lo que Rodríguez definió como un «nuevo momento político», marcado por una estrecha colaboración con Washington, una apertura económica a la inversión extranjera, el retorno paulatino del país a la comunidad internacional y una renovación del gabinete y del alto mando militar, entre otras decisiones.

La República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor población de migrantes y refugiados venezolanos, al albergar unas 99.700 personas, de acuerdo con datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizados a febrero de 2026.