Racionamientos eléctricos en el país: así es como equipos fiscalizadores supervisan la orden presidencial

Tras activar un plan de ahorro o racionamiento eléctrico, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, también ordenó a empresas privadas de distintos sectores a fiscalizar su estricto cumplimiento.

La crisis eléctrica, que se ha prolongado en el país durante años, el gobierno la atribuyó a los daños que provocaron los terremotos del pasado 24 de junio y a las condiciones climáticas producto del fenómeno El Niño, en medio de una mayor actividad petrolera.

Según la administración de Rodríguez, equipos fiscalizadores del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional «están desplegados acompañando los procesos para el cumplimiento del plan de ahorro», que según el gobierno apela a la conciencia ciudadana sin establecer parámetros claros, en establecimientos privados como una cadena de supermercados.

Se precisó que los inspectores también visitaron las «principales cadenas hoteleras» de Caracas con el objetivo de «verificar la implementación de las medidas para el uso racional y eficiente de la energía en el sector privado».

SAIME REDUCCIÓN DE HORARIOS

Por su parte, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) redujo «momentáneamente» sus horarios de atención desde este lunes en oficinas de Caracas y los estados Aragua y Lara, entre otros, como parte del «plan de ahorro de energía eléctrica y agua», según anunció el ente en Instagram.

El lunes a las 2:44 de la tarde la demanda eléctrica alcanzó el nivel más alto en los últimos ocho años. De 15.625 megavatios (MW), un incremento del 3,6 % respecto a «la máxima registrada durante 2025», informó este martes, 11 de agosto, el Ministerio de Energía Eléctrica.

Según la institución, el crecimiento de la demanda se debe a las altas temperaturas y al «crecimiento económico que mantiene su impulso».

📢 ¡Atención usuarios! En cumplimiento del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua, el Saime les informa los horarios de atención a partir del día lunes 10 de agosto en el Distrito Capital. ¡Estamos para servirle! 🙌 pic.twitter.com/trLv8coKcj — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) August 9, 2026

CAUSAS DE LA CRISIS ELÉCTRICA

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico. El chavismo señaló a las sanciones extranjeras como las responsables, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El pasado 2 de agosto, la presidenta encargada pidió a los venezolanos ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del «Superniño», como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad. Además, anunció un plan para sumar 4.800 MW al sistema eléctrico en lo que queda de año.

Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

También señaló, entonces, que el devastador doble terremoto del 24 de junio causó daños en torres, líneas de transmisión y en una planta termoeléctrica.

En tanto, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó recientemente que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica del país. Esto, según explicó, para definir una ruta de modernización que ayude a solventar la crisis.

Con información de EFE