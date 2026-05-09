«Quiero saber en qué tiempo murió mi hijo y por qué»: Madre de Víctor Hugo Quero rompió el silencio e hizo estas exigencias a la Fiscalía

Luego de la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero y tras su sepelio en el Cementerio del Este, la señora Carmen Teresa Navas, rompió el silencio. Lo hizo para exigir que le digan la verdad sobre la data real de la muerte de su hijo, puesto que no cree en la versión oficial aportada por el Estado.

«Yo quiero que con la experticia que se hizo ayer, quiero saber en qué tiempo murió mi hijo y por qué (…) que digan, que aparezca qué día, porque mi hijo no tiene 10 meses ni 8 meses de muerto», expresó, en un video publicado por la periodista Maryorin Méndez.

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La versión oficial difundida por el Ministerio para Asuntos Penitenciarios dice que Víctor Hugo Quero murió el 24 de julio de 2025.

Visiblemente afectada, Carmen Navas explicó por qué no quiso hablar con la prensa durante los últimos días, sobre todo luego de que le dieron la noticia de que su hijo llevaba más de 9 meses muerto.

NUNCA ME DEJARON VERLO

“Yo no he querido dar declaraciones a la prensa porque me mataron a mi hijo. Nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie. Por eso es que no quiero dar declaraciones a la prensa”, manifestó.

Cabe recordar que, según la periodista, la exhumación de los restos de Víctor Quero y las experticias forenses se hicieron delante de la señora Navas, lo que hizo el proceso aún más doloroso para ella.

Pese a su duelo, la anciana de 81 años, agradeció al apoyo a su lucha y dio un mensaje a las familias que tienen presos a sus seres queridos por motivos políticos.

“Yo estoy agradecida porque no solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles, en esos subterráneos. Por favor, que tengan piedad y misericordia de esas criaturas”, sentenció.