«Quiero acabar con la matraca»: Delcy Rodríguez lanzó plataforma para denunciar la extorsión

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció su disposición para reformar el sistema de justicia y acabar con la corrupción en sus distintas áreas.

En ese sentido, anunció una línea para denunciar cualquier acto de extorsión por parte de funcionarios públicos.

«Le he pedido al equipo, una plataforma tecnológica 0-800 extorsión porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano, no es justo que fiscales y jueces honestos paguen por igual que los que extorsionan a los ciudadanos», reveló.

«Quiero acabar con la matraca y la extorsión. Se acabó. Ya basta. El pueblo venezolano lo pide y yo pido la colaboración de nuestro país. Pido la colaboración de los organismos involucrados. Ya basta de manchar la dignidad de organismos, de instituciones que han dado lo mejor de sí en los peores momentos de la violencia política en contra de Venezuela», asentó.

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Por lo cual, reiteró toda su disposición para esta reforma. «Tenemos que de verdad tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta República. Necesitamos una justicia que siente las bases verdaderas para que cuando se sacuda la estabilidad, la tranquilidad y la paz de Venezuela, el Estado venezolano esté al frente con profesionales íntegros que defiendan a Venezuela», comentó.

LA JUSTICIA EN EL PAÍS

Durante el lanzamiento de la gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal, Rodríguez señaló que «hemos avanzado, pero no lo suficiente».

«No es lo que merece el pueblo venezolano y no es la justicia que necesita Venezuela y por eso damos este paso histórico, estratégico», indicó.

Asimismo, destacó la importancia de la reforma. «Es un paso determinante para consolidar una Venezuela de paz, donde los problemas en comunidad no se conviertan en graves situaciones que puedan incluso llevarnos a delitos contra las personas como el homicidio».

«Desde el 3 de enero hemos hablado mucho de justicia, el pueblo venezolano tiene muchas ideas, y por eso este método de la consulta nacional va a permitir escuchar. Pero yo sé que ya hay diagnósticos y quienes forman parte del sistema sé que también tienen mucho que decir, que aportar», acotó.