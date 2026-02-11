«Queremos justicia»: Iris Varela dice que presos que ya tengan pena cumplida «deben estar en libertad»

La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, señaló que aquellos presos políticos que ya cumplieron sus penas, deben quedar en libertad plena de manera inmediata.

«Si hay gente que ya tiene pena cumplida y eso está demostrado, esa persona inmediatamente tiene que estar en libertad en el mismo momento que cumple la pena, es un derecho constitucional. Eso está en el artículo 44 de la Constitución, que habla del principio del derecho de libertad», dijo en declaraciones a Seir Contreras.

«Por eso hay que verificar, porque nosotros no somos el poder judicial. Nosotros somos el poder legislativo que está haciendo una ley y nos corresponde también atender a los ciudadanos y velar por el respeto a los derechos humanos como corresponde en todo estado de derecho. Eso es lo que queremos, que se haga justicia como debe ser. Si hay algunos excesos donde se hayan violado los derechos constitucionales eso tiene que corregirse», añadió.

“Si hay gente que ya tiene pena cumplida y eso esta demostrado, esa persona inmediatamente tiene que estar en libertad”: Iris Varela, a la salida de la reunión con familiares de los presos políticos. 10 FEB 2026. pic.twitter.com/FTj4GJNvV1 — Seir Contreras (@SeirContreras) February 11, 2026

LE COLGARON LA LLAMADA A IRIS VARELA

Maira Morales, familiar de un preso político de la operación Gedeón, expuso una situación irregular que se está viviendo con los privados de libertad y que quedó en evidencia durante la reunión que tuvieron con los diputados dentro de la Asamblea Nacional.

«En el momento en el que estábamos hablando de los gedeones me entró la llamada de Guaicaipuro y ellos se presentaron como penitenciaria para que vayamos a llevar paquetería. Iris Varela contestó la llamada y en las dos oportunidades que llamaron se presentó y colgaron», señaló.

«¿Si a ella le cuelgan la llamada que es Iris Varela cómo quedamos nosotros? Yo no sé si esto es una extorsión que nos están haciendo, porque ellos se presentan como penitenciaria, pero nuestros familiares no nos están llamando. Nosotros no tenemos fe de vida. ¿A quién nosotros les estamos llevando la paquetería? ¿Cómo quedó Iris Valera después que recibió la llamada y le colgaron?», se preguntó.