«Quedaron inconscientes»: Habló familiar de uno de los afectados tras la caída de rayo en Aeropuerto de Valencia

El familiar de uno de los sobrevivientes al rayo que cayó sobre un avión en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, ofreció nuevos detalles sobre lo ocurrido el pasado sábado en el hecho donde resultaron heridas nueve personas.

Yeison Tovar, familiar de Geremy Tovar, uno de los heridos contó que todos los afectados están estables y recuperándose de lo ocurrido en sus casas.

«Estaban trabajando en el aeropuerto. Él se encarga del tema logístico de carga y descarga de maletas. En ese momento estaban esperando que les dieran una orden para poder cargar y en ese momento empezó a llover y ellos se refugiaron debajo del tren de aterrizaje del avión y cayó el rayo», comentó en conversación con Shirley Radio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)

Tovar describió que su familiar quedó inconsciente sin sentir dolor. «Dice que no sintió nada, ni se dio cuenta, lo que escuchó fue el sonido y lo que supo fue cuando despertó y lo tenían en la camilla del hospital».

«El rayo impactó en el pararrayos del avión, porque si hubiese impactado en el suelo hubiese sido peor la cosa», precisó.

Sobre sus heridas, señaló que fueron menores. «Tuvo un golpe en la cabeza que le agarraron dos puntos. Ellos quedaron inconsciente después del rayo».

«Entre los afectados estaban cinco civiles y cuatro miliares», señaló, aunque recalcó que ya los dieron de alta. «Todos están bien».