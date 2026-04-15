Venezuela

¿Qué significa para el país el fin de las sanciones al BCV? Habla un economista

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Esta medida permitiría que los ingresos procedentes de la venta de petróleo circularan con mayor libertad por el sistema financiero / Archivo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este martes las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV). Se trata de una medida que podría tener un gran impacto en el país, de acuerdo al economista Ronald Balza.

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El especialista sostuvo una entrevista en el Noticiero Venevisión. Desde un principio, detalló que, con la emisión de la Licencia 57 del Departamento de Estado, el BCV cuenta con nuevas herramientas dentro del sistema financiero.

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OPERACIONES DEL BCV

La medida tomada por Estados Unidos autorizó una amplia gama de operaciones con el BCV. Balza detalló que, básicamente, el ente emisor ahora podrá «hacer todas las transacciones relacionadas con la provisión, importación y la exportación de servicios financieros», aunque permanecen algunas restricciones.

«Estos servicios incluyen abrir y cerrar cuentas. Usar medios de pago para transferir dinero de un sitio a otro. Y hacer uso de recursos como tarjetas de crédito y destinar recursos también a pagar salarios y pensiones», detalló Balza.

«El BCV tiene ahora una gama de posibilidades que las sanciones impedían utilizar», acotó Balza, entre las que también están incluidas las operaciones de cambio de divisas, remesas y servicio de banca corresponsal.

¿ESTABILIDAD CAMBIARIA?

Algunas especulaciones apuntaban que el fin de las sanciones al BCV podría facilitar la estabilización del mercado cambiario. Aunque la medida parece ser positiva, Balza señaló que hay distintos aspectos a tomar en cuenta.

En primera instancia, Balza recordó que el gobierno nacional no ha actualizado la cuenta de Transparencia Soberana. Desde el pasado 13 de marzo, no hay mayores detalles sobre los ingresos y gastos de la renta petrolera.

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«No aparecen. Lo que dificulta pensar en cómo se va a mantener el sistema cambiario. Entonces el BCV debe publicar todas las cifras de los ingresos en dólares que ha recibido y el gobierno debe publicar todos los ingresos y gastos», acotó Balza.

El economista subrayó que la estabilidad cambiaria no pasa solamente por la disponibilidad de divisas. «No depende únicamente de los canales abiertos del sistema financiero, sino de los recursos que se mueven», añadió.

Ante este escenario, el BCV cuenta con nuevas herramientas financieras, pero se deben esperar medidas concretas para evaluar el futuro de la estabilidad cambiaria. «Depende, por tanto, de canales de recursos y de información», sentenció.

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