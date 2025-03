¿Qué resultados puede provocar la política de presión de EEUU contra Venezuela? Esto dijo un experto

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este lunes que la «política de máxima presión» que está realizando el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela solo puede tener dos resultados.

En ese sentido, acotó que uno de los escenarios sería «provocar cambios políticos» y el otro escenario es «castigar simultáneamente al gobierno y a la población, sin una esperanza real de transformación».

«La experiencia histórica demuestra que cuando las sanciones se prolongan en el tiempo (y Venezuela ya lleva casi una década bajo ellas), su capacidad de generar cambios se diluye. Comparto plenamente la tesis del secretario del Tesoro de EEUU cuando dice que son como los antibióticos», indicó.

Destacó que los gobiernos sancionados terminan adaptándose y trasladando los costos a terceros, generalmente a la población.

«No es una teoría abstracta; es exactamente lo que ha ocurrido en Cuba, Corea del Norte, Irán y, evidentemente, en Venezuela. Esto deja en evidencia que los discursos políticos que piden ‘sacrificios temporales’ a la población son meramente retóricos», resaltó.

LAS SANCIONES DE EEUU

A juicio de León, la realidad es clara. «Las sanciones golpean directamente al pueblo, que sufre la pérdida de empleos, la inflación descontrolada, la paralización de negocios, el desabastecimiento de combustible y gas, el colapso de los servicios públicos y las dificultades para migrar y establecerse en otros países», sentenció.

Además, sostuvo que todo esto agravando los problemas que ya existían antes de las sanciones.

«Es un amplificador de crisis. Es absurdo afirmar que las sanciones no afectan al pueblo. En un país petrolero, es imposible restringir la producción y venta de petróleo sin afectar a la economía y a la gente», expresó sobre las políticas de EEUU.

Ante esto, Luis Vicente León apuntó que a los políticos venezolanos que promueven las sanciones se les debe preguntar: «¿Realmente creen que estas medidas provocarán un cambio de gobierno, cuando la historia ha demostrado una y otra vez su ineficacia o simplemente están impulsando un castigo contra el gobierno, aunque esto implique un castigo permanente para el pueblo y el país al que supuestamente representan y defienden?».

«No hace falta ser demasiado perspicaz para comprender que quienes llaman a más sanciones están, en el fondo, diciéndole a la población: ‘Sufre las consecuencias de nuestra incapacidad para generar un cambio político’. Los discursos dan para todo. A veces hasta suenan emocionantes. Pero la realidad los revuelca una y otra vez. No hay otra forma de resolver el problema que no sea negociando y uno no escoges con quien negocia. Lo haces con quien tiene lo que necesitas. Lo demás es pura paja», afirmó.