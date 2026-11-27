Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), destacó que la mayoría de los centros comerciales del país se han sumado a la jornada del Black Friday.

«En ventas estamos esperando un crecimiento del 12% al 15%, pero no solamente para la temporada del Black Friday. Hay que recordar también que si bien en el 2019 y 2020 nosotros éramos los únicos que lo teníamos, ahora hasta la calle se ha sumado a esta estrategia para darle un beneficio a nuestro consumidor», dijo en declaraciones a Globovisión.

«Ojalá esto se traduzca en venta y visitantes, porque muchas veces el visitante no es lo mismo que la venta», añadió.

Asimismo, destacó el gran número de establecimientos que están participando. «Aproximadamente 75% de los centros comerciales se están sumando a esta tendencia, sobre todo los centros comerciales grandes», dijo.

«Seguro hoy y mañana se van a ampliar los horarios de los centros comerciales, ya el domingo algunos centros comerciales lo harán, que lo tendrán entre sus planes, pero no es 100% seguro», acotó.

Finalmente, resaltó que esto marcará el inicio de las compras navideñas. «Este es como el pitazo de salida de las compras navideñas, esperando sobre todo la semana más amplía del 18 al 24 de diciembre».