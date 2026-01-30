Venezuela

¿Qué pasará ahora con los vuelos a EEUU y Europa? Esto explicó una experta

La Presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y del Consejo Superior de Turismo de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, consideró que la reanudación de los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos podrían ocurrir después de marzo.

«Una compañía norteamericana para negociar con el Estado venezolano no puede por el tema de las sanciones, entonces eso se debe estar trabajando ahorita para levantar las sanciones», comentó para Unión Radio en respuesta al comunicado de American Airlines sobre su retorno al país.

En este sentido, se animó a prever cuándo podrían retomarse los vuelos comerciales directos entre ambos países. «Yo pienso que antes de marzo no es muy factible, pero sí, ya vienen los vuelos».

Cabe recordar que esto ocurre luego de que Donald Trump anunciara que se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela.

La dirigente destacó que esta medida también beneficiará a las aerolíneas venezolanas. «Es una muy buena señal para mejorar la conectividad y para las líneas áreas venezolanas. Leí que Laser había aplicado para volar directo, que eso es un viaje menos costoso en términos de costos para la línea aérea y mucho mejor servicio para los viajeros venezolanos».

Para finalizar, se refirió a los posibles periodos de tiempo para que las aerolíneas europeas también regresen al país. «La autoridad aeronáutica europea extendió la notificación que se vencía el 31 de enero hasta el 16 de febrero. Eso igual hay que esperar porque una línea aérea necesita tiempo para llenar el avión. No es que hoy se vence la notificación y mañana te pongo el avión. Hace falta un periodo de tiempo de dos semanas a un mes para venderlo».

