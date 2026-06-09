¿Qué pasa realmente con las nutrias del Parque del Este? Lo que se sabe tras video viral

Durante las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video sobre las nutrias del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este. Muchos usuarios habían mencionado el abandono en el que se encontraba el lugar donde habitan estos animales.

Sin embargo, la periodista María Gabriela Escovar, quien ha dado seguimiento a la situación del parque y sus denuncias se han viralizado en redes, explicó a Caraota Digital que estos animales se encuentran en buen estado.

Así está la nutria (perro de agua) del Parque del Este. 🙁 pic.twitter.com/JJKAGPDmRY — Ulula (@Ulul4r) June 8, 2026

«Ayer vaciaron el pozo donde están Ourus y Orión, ellas fueron rescatadas. Una de ellas estaba en una cauchera donde la tenían amarrada y otra en un taller mecánico en el interior de Venezuela. Los empleados del parque me dijeron que ellas están bien, que están alimentadas, que tienen agua. Sí están en la jaula porque están reparando el pozo», comentó.

En ese sentido, sostuvo que tanto trabajadores como un biólogo le garantizaron que las nutrias «están muy bien cuidadas».

«El video (que se viralizó) no sé si es reciente o es viejo, pero las nutrias chillan no lloran, lo investigué y lo consulté con especialistas. Ellas de por sí son chillonas, entonces no hay que hacer alarmistas», indicó.

Esto es lo que vi en el parque del este, las nutrias Ourus y Orión, están bien. Me documente, ellas no lloran su naturaleza es chillar. Nadie fue a verlas a pesar de tanta preocupación. No especulemos, calma. Los mantendré informados. pic.twitter.com/6jRhInp9Bc — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) June 9, 2026

LA SITUACIÓN DEL PARQUE DEL ESTE

Asimismo, apuntó que el Parque del Este se encuentra en una situación lamentable. «Yo diría que está en el peor estado en sus más de 60 años de vida. Esto es un tesoro invalorable que tenemos los caraqueños, un sitio de encuentro, un sitio democrático, donde todo el mundo sin distingo social disfruta de la naturaleza, hoy todo eso prácticamente está abandonado, esa es la realidad», expresó.

«Los espacios más críticos son el lago Guinand que fue recuperado en 2022 o 2023, pero se dejó así, no se le hizo mantenimiento ni seguimiento. Sus aguas estaban verdes color esmeralda, contaminadas, llenas de zamuros, se murió el cisne que había, la grulla se la llevaron a Lara», mencionó.

Además, destacó que tras las denuncias que se viralizaron en redes las autoridades decidieron empezar con los trabajos de recuperación.

«Eso lo están recuperando muy lentamente, va marchando, por lo menos el agua no está horrible y contaminada. Los zamuros siguen estando, el parque está invadido de zamuros, la gente me dice que ellos cumplen una función y claro que la cumplen, pero no puede ser que haya una superpoblación de zamuros, debemos saber ¿Cuál es la causa de esta superpoblación?», dijo.

Resaltó que hace años el anterior presidente de Inparques recuperó el lago hidrofítico, «le sacó el agua y lo puso bonito, puso grama nueva. Pero cuando viene la sequía se seca porque no hay sistema de riego en ninguna parte del parque, solo en el Leander».

«Viene la época de lluvia y sale el monte, entonces nunca estará bonito. Allí estaban los lirios de agua, pero ya no existe, lo que hay es monte y mata seca. Tengo entendido que los trabajadores no tienen botas para ingresar al lago y hacerle mantenimiento a las islas», comentó.

De igual forma, sostuvo que el jardín hidrofítico es muy fácil de mantener. «Es muy pequeño, es una joya, pero están en el total olvido», sostuvo.

Incluso apuntó que la mayoría de los baños del Parque del Este no sirven. «Están en deplorables condiciones, aunque el personal lo mantiene limpio en la medida de sus posibilidades», afirmó.

LA RECUPERACIÓN

Escovar informó que este martes pudo conversar con José Miguel Sánchez, coordinador general del Parque del Este, quien se mostró dispuesto a ayudar en la recuperación de estos espacios.

«Hoy conocí al coordinador general del parque, es un señor sensato, me escuchó, fue amable. Le dije que muchas personas me han escrito y que aman tanto el parque como yo, y que quieren colaborar en jornadas, dar dinero, dar su apoyo pintando las rejas y me dijo que sí. Fue muy receptivo para esta recuperación tan urgente del Parque del Este», aseguró.

Por último, exhortó a los visitantes del parque a cuidar y mantener los espacios.

«La gente tira basura, los fines de semana es impresionante como dejan el parque, no tienen conciencia. Imagínense que unas ramas de un árbol en un circuito cerca de donde está la guardia, unos corredores pintaron de blanco las raíces para no llevárselas. ¿Qué es eso? Esto es un patrimonio público, eso tiene que ser coordinado. Otro punto es los concesionarios, cada uno lo pone como mejor le parezca. Pero eso debe mantener una armonía y una estética que vaya acorde con la obra arquitectónica y paisajista de Roberto Burle Marx», manifestó.

El equipo de Caraota Digital intentó conversar con José Miguel Sánchez, coordinador general del Parque del Este, para el momento en que esta nota fue publicada no hemos obtenido respuesta.