¿Qué pasa en Bolívar? Lo que se sabe de la operación militar en zona minera al sur del país

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaría ejecutando una operación militar en una zona minera en el estado Bolívar. Aunque hay diversos reportes en redes sociales, todavía no hay un pronunciamiento oficial al respecto.

Los hechos se dieron en el kilómetro 88 del sector Brisas-Cristinas, en el municipio Sifontes. Desde la mañana de este martes han circulado videos de presuntas aeronaves de la FANB en la zona, mientras que avanza un despliegue de efectivos terrestres.

Fuentes del sector minero confirmaron al medio digital Bitácora Económica el operativo de la FANB. Sin brindar mayores detalles sobre el despliegue, una persona conocedora del asunto afirmó que «en principio el efecto es negativo, porque hay una violencia en la zona minera».

«Pero dependiendo de cómo se maneje esta escaramuza, si contribuye a liberar el área para un desarrollador minero de envergadura, el efecto sería positivo para el sector, el país y sus instituciones», indicó la fuente.

Versiones extraoficiales indican que la FANB busca desarticular la organización criminal que está presente en la zona y hacer frente a la minería ilegal. Todavía no hay reportes de heridos o fallecidos, aunque algunos habitantes estarían abandonando el sector.

En los videos se pueden apreciar helicópteros circulando el sector, además de escucharse detonaciones u observarse humo en la zona. Cabe destacar que las autoridades no han confirmado estas acciones y se desconoce el alcance del operativo.

VIDEOS FALSOS

La operación militar en el sur del país se mantiene bajo un velo de interrogantes y especulaciones. Sin embargo, algunos videos que circulan en redes sociales estarían sacados de contexto.

El periodista Federico Black señaló un video en el que se puede ver a helicópteros desplegados en una zona minera. Las imágenes fueron captadas en un operativo contra la minería ilegal en Tolima, Colombia, en abril de este año.

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Circula un video de dos helicópteros, supuestamente en El Callao, donde, supuestamente, están participando unidades militares de EEUU. Lo cierto es, que no es en Venezuela. Fue un operativo de la fuerza militar colombiana contra la minería ilegal en Ataco, Tolima en abril 2026.… pic.twitter.com/03NPUP5gWH — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) June 9, 2026



Algunos videos grabados en la zona han sido verificados por periodistas locales o fuentes en el terreno. Igualmente, la ciudadanía se mantiene expectante a información oficial sobre el operativo.

MOVIMIENTOS EN LA FANB

Los hechos en el estado Bolívar se dieron unas horas después de que la politóloga Maibort Petit asegurara que se estaban dando «movimientos de operaciones especiales en la FANB» y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría solicitado una presentación obligatoria.

De acuerdo a Petit, las autoridades convocaron a los oficiales, tropa profesional y especialistas en operaciones especiales. El documento indicaba que iba a asistir a una formación centralizada en el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

🚨 ¡ATENCIÓN! | Movimientos de Operaciones Especiales en la FANB: Esto es lo que se sabe🚨

Se reportan movimientos de alto nivel dentro de los componentes militares en las últimas horas. Aquí el desglose de lo confirmado y lo que está por verificarse:

📌 LO CONFIRMADO:

La… pic.twitter.com/ZLLL4nJyC9 — Maibort Petit (@maibortpetit) June 9, 2026



Se desconoce si la convocatoria está vinculada con el operativo ejecutado este martes en el sur del país. En ese sentido, no hay información sobre la razón para solicitar la presentación de los efectivos de la GNB.