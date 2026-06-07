¿Qué impacto tendrá la apertura del sector eléctrico a inversiones privadas?: Hablan los expertos

La Asamblea Nacional aprobó esta semana, en primera discusión, adelantar una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con la intención de abrir el sector al capital privado, debido a la gran cantidad de dinero que hay que invertir en la recuperación de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, que se estima en alrededor de 20.000 millones de dólares.

En Caraota Digital consultamos a dos expertos, un ingeniero con amplia experiencia en el sector eléctrico y un destacado economista, para conocer los pro y los contra de esta apertura, teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de los venezolanos y el impacto que tendría en las tarifas de uno de los pocos sectores que aún cuentan con subsidio gubernamental.

TARIFAS IMPACTARÁN EL BOLSILLO

Para el economista y profesor universitario, Luis Crespo, el incremento de las tarifas, actualmente subsidiadas por el Estado, debe ser progresivo.

“Todo proyecto de inversión debe tener un retorno, pero también debe tener un periodo de ajuste progresivo. No debería ser una medida de shock porque impactaría la economía venezolana (…) creo que en los proyectos de factibilidad que debe tener cada una de las empresas que vengan, tienen que tener una variable de progresiva y de medidas que no puedes ir inmediatamente a precios internacionales”, advirtió el también vicepresidente de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela de la UCV (APUV-UCV).

En este sentido, enfatizó que actualmente las tarifas no están a precios internacionales, por lo que no se garantizan los costos de la producción, generación y distribución de la energía en sus distintas etapas.

“Los proyectos que vengan, en sus distintas etapas: generación, distribución y comercialización tendrán que tener estructuras óptimas de costos para poder garantizar el servicio, el retorno a sus inversiones, y el menor impacto en un país donde la pobreza ronda el setenta por ciento”, afirmó el experto.

Mientras que para el ingeniero Roberto Vernet, exsecretario de Obras Públicas del estado de Carabobo, las tarifas deberían ajustarse de acuerdo a los costos y por supuesto a una utilidad razonable de las empresas que decidan invertir en el país; no obstante, alertó que el proyecto actual de reforma de la ley no incluye un subsidio, lo que impactaría gravemente el bolsillo de los venezolanos.

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“Ahora el problema por ejemplo está en que en este proyecto de ley tampoco se establecen subsidios por parte del estado para las personas que no pueden pagar esas cantidades, digamos, no reguladas ahora. Entonces ahí también se le presenta un problema a las empresas porque obviamente las empresas del estado pueden dar subsidios y sin importar porque no son para producir dinero por así decirlo, pero en el cambio de las grandes empresas que se quiere que vengan acá necesitan generar utilidades y no pueden estar subsidiando y como te dije anteriormente no hay en el proyecto de ley ningún tipo de subsidio establecido para esos casos”, explicó Vernet.

Asimismo, aseguró que esta apertura al capital privado, si se hace correctamente, terminará impactando positivamente al país, “salvo que se le entreguen esas concesiones a empresas, que no estén bien calificadas para hacerlo o que no estén las reglas claras para el suministro de un servicio eléctrico de calidad, y que esté dentro de unos marcos legales normales como en cualquier país del mundo. Que haya las regulaciones suficientes para establecer cómo funcionan y cómo van a ser todos los mecanismos”.

“Si todo esto se lograse con una nueva ley para el sistema eléctrico nacional, donde se inviertan grandes capitales, sin duda alguna que mejorará el servicio en un lapso prudencial”, apostó Vernet.

RECONFIGURACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

Para Crespo en Venezuela se está dando actualmente la reconfiguración del sistema económico, como se ha visto en las reformas de las leyes de hidrocarburos y de minería, a la que ahora se suma el servicio eléctrico.

“Esta reforma busca generar nuevas condiciones de relacionamiento entre el Estado venezolano y empresas transnacionales o empresas del sector privado que vengan a participar en los procesos productivos en las distintas áreas estratégicas (…) Se está creando una nueva institucionalidad con una relación política, que en este caso le está tocando a los Rodríguez, quienes han sido responsables del colapso del país y de los problemas de carencia que viven los venezolanos”, analizó el experto.

Por su parte, Vernet afirma que en teoría el gobierno busca, con esta reforma, que grandes empresas del sector eléctrico vengan a invertir en el país; sin embargo, no lo ve viable en las condiciones de “inseguridad jurídica” que existen actualmente en Venezuela.

“Con esa ley que estamos viendo, creo que no veríamos los resultados nunca, porque las empresas no van a venir en esas condiciones y los procesos además, según esa ley también, son procesos muy burocráticos que dependen todo del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y no se establecen mecanismos rápidos. Como dije anteriormente, la ley tiene muchos aspectos donde no creo que estén interesados los inversionistas extranjeros a invertir en ese sistema eléctrico”, señaló el ingeniero.

TIEMPO ESTIMADO EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

En lo referente al tiempo que podría tardar este proceso de captación de inversiones y de privatización del sector, Luis Crespo, considera que será un proceso por etapas, que podría tardar años; sin embargo, afirma que las empresas podrían llegar al país para finales de 2026.

“En definitiva, ahí siempre tenemos que jugar a tener una variable de certidumbre, porque la Asamblea debería avanzar esta próxima semana a la segunda discusión, darle el ejecútese y luego empezar, las autoridades correspondientes, a generar las dinámicas de acercamiento con las empresas que estén dispuestas a venir a invertir. O sea, este año será la etapa del cambio institucional, del acercamiento con las empresas y me atrevería a afirmar que a partir del último cuatrimestre de este año pudieran estar ya en campo avanzando hacia la concreción de los proyectos respectivos”, explicó el economista.

COLAPSO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

Ambos entrevistados achacaron las fallas actuales del servicio al colapso del sistema eléctrico nacional (SEN), que se produjo en las últimas décadas.

Para Vernet, dicho colapso inició con la estatización de todo el sector durante el gobierno de Hugo Chávez. “Eliminaron todas las empresas privadas que prestaban el servicio anteriormente, como era el caso de la Electricidad de Caracas, que era una empresa supremamente eficiente y así lo vivieron, en su momento, los caraqueños por muchos años”.

Asimismo, advirtió que a pesar de que se destinaron grandes sumas de dinero para el mejoramiento del SEN, nunca se vieron avances pues, a su juicio, se invirtió en equipos obsoletos.

“Esas inversiones se quedaron en el aire porque fueron en cosas que no sirvieron, bien sean equipos obsoletos o simplemente que nunca se pusieron a funcionar”, precisó al respecto.

Por su parte, Luis Crespo considera que actualmente en Venezuela hay un “cementerio eléctrico” debido a las malas gestiones del sector durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

“Creo que esto es algo sobre la cual este país debe hacer una lección y tenerlo presente siempre por la característica de lo ocurrido allí, no puede ser simplemente un hecho histórico, quedar como algo que ocurrió y por el contrario debe ser un proceso de aprendizaje en términos de cómo la ineficiencia, la corrupción, la desidia, el mal diseño de políticas públicas, no entender la responsabilidad de ser un funcionario público se expresa en el colapso del sistema eléctrico nacional”, explicó.

AUMENTO DEL CONSUMO Y ACTIVACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE AHORRO ENERGÉTICO

A inicios de mayo el país alcanzó el pico de consumo eléctrico más alto en nueve años al registrar 15.579 megavatios (MW) de transmisión, debido a las altas temperaturas y como consecuencia del “crecimiento económico” que el gobierno afirma se ha producido durante 2026. Esto generó la activación del “Plan Nacional de Ahorro Energético”, que nuevamente sumió en el racionamiento eléctrico a la mayor parte del país, con zonas que pasan varias horas al día sin el servicio.

Pero a pesar de que el gobierno alega el aumento de consumo a un repunte en la economía y sigue achacándole la falta de inversión al tema de las sanciones, el profesor Crespo advierte que las malas políticas públicas son las que han llevado al país al contexto actual.

“Esto es un problema antes de las sanciones, ya antes de las sanciones, se veía aquí el abandono, el desconocimiento, la falta de pericia, la desinversión, la pérdida de capital humano, en muchas de las empresas del área eléctrica. El desplazamiento de profesionales con mucha experiencia y mucha formación en esa área, por funcionarios del partido o el desplazamiento por parte de militares que creen que lo saben todo, dio como resultado el desastre actual en el SEN”, precisó Crespo.

Para Roberto Vernet el aumento del consumo coincide con el incremento de la producción petrolera registrada este año y no a una mayor “compra de electrodomésticos por el crecimiento económico” como lo dijo el ministro de Energía Eléctrica, Roberto Alcalá.

“Ese aumento del consumo fue justamente por el aumento de la producción petrolera, ya que al aumentar la producción petrolera, siendo estos, por cierto, pozos todos muy viejos y no habiendo ningún tipo de nuevos taladros, estos pozos tienen que usar bombas eléctricas para succionar el petróleo. Eso ha hecho que se incremente considerablemente el consumo eléctrico en las zonas donde están estos pozos petroleros y sin duda alguna que este incremento en el consumo lo están supliendo no con más energía, no con más generación eléctrica, sino con más apagones”, explicó el ingeniero.

BAJO INTERÉS EN INVERTIR EN EL PAÍS

Vernet advierte que las condiciones actuales en Venezuela, podrían ser una piedra de tranca en la búsqueda de estos inversores que estén dispuestos a traer grandes capitales al país.

“Yo no creo que en general ninguna empresa esté interesada en este momento en las condiciones actuales políticas y de inseguridad jurídica, a invertir grandes sumas de dinero en Venezuela. Ya tenemos unos cuantos meses viendo declaraciones de empresas en el caso, por ejemplo, las petroleras, que no están dispuestas en estas condiciones, a invertir grandes sumas en el país”, analizó el experto.

No obstante, empresas como Siemens y General Electric enviaron, semanas atrás, algunos representantes que estiman un monto de inversión de alrededor de los 20.000 millones de dólares, para recuperar el SEN en todas sus fases.

Esto responde, según el profesor Crespo, a las nuevas relaciones comerciales entre el Ejecutivo venezolano con el gobierno de Donald Trump, que busca reactivar la economía en el país, algo que, a su juicio, no será sencillo.

“Estamos ante un sistema que tiene a su paso obsolescencia, desinversión, mutilación, en fin, Lo que vive el país en sus distintas formas, geográficas, con las carencias del sistema eléctrico, es dramático”, sentenció el economista.