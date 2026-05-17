¿Qué busca el Gobierno con la reestructuración de la deuda externa?, esto dijo el Ministerio de Información

El Ministerio de Información y Comunicación, aseguró a través de sus redes sociales que la reestructuración de la deuda externa de Venezuela y de Pdvsa, es una “oportunidad histórica para la expansión de la economía”.

Argumentó que una de las primeras consecuencias de esta medida es que el “Estado tendrá fondos, financiamiento y recursos para la inversión”.

Destacó que los recursos para la inversión se destinarán específicamente en infraestructura, sistemas de agua y sistema eléctrico, entre otros.

Igualmente, sostiene que el sector privado, que desde hace tiempo pide acceso al financiamiento, ahora podrá obtener líneas de crédito.

Por otro lado, el ministerio enfatizó que los principios fundamentales de la reestructuración son: transparencia, integralidad, sostenibilidad y celeridad.

PARA SALIR DE LAS SOMBRAS

Desde la semana pasada, el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Gobierno formalizaron el inicio de un proceso integral y ordenado para la reestructuración de la deuda pública externa que se encuentra en mora desde 2017.

El presidente interino del BCV, Luis Pérez González, afirmó que esta medida es clave para sacar al país «de las sombras» del sistema financiero global.

Los analistas estiman que la deuda externa supera los 150.000 millones de dólares en bonos impagados, laudos arbitrales e intereses acumulados.

El proceso es viable debido a que el Departamento del Tesoro de EEUU (a través de la OFAC) autorizó a bancos y asesores financieros conversar con Venezuela para esquematizar la reorganización de estos pasivos.

Los economistas señalan que para lograr un descuento favorable y plazos más largos, Venezuela necesita obligatoriamente el aval formal y la asistencia técnica del FMI.

Sin embargo, advirtieron que la secuencia ideal requiere primero estabilizar la economía y transparentar las estadísticas fiscales del BCV antes de cerrar acuerdos definitivos con los acreedores.