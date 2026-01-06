PUD rechaza instalación de la AN: El proceso electoral fue «ilegítimo»

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, rechazó este lunes la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional y tachó de «ilegítimo» el proceso electoral de mayo de 2025.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la PUD condenó la «instalación de la ilegítima Asamblea Nacional». El principal argumento opositor radica en el desconocimiento a las elecciones parlamentarias.

«Los venezolanos, junto a la comunidad internacional, en su momento, rechazamos por ilegítimo el proceso celebrado, ya que esa ‘elección’ no cumplió con las mínimas condiciones necesarias para ser reconocida como tal», apuntó.

La PUD sostuvo que el gobierno «se adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida». En ese sentido, aseguró que no cuenta con la «participación alguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática».

PUD SOBRE LA TRANSICIÓN

Al igual que en otras ocasiones, la PUD sostuvo que la salida de la crisis pasa por el cumplimiento del Artículo 5 de la Constitución, que establece que «la soberanía residente intransferiblemente en el pueblo».

«La transición que Venezuela necesita debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución, mediante un proceso ordenado de recuperación y renovación institucional que garantice la autonomía de los poderes públicos y actuación al servicio del país», agregó la PUD.

La coalición sostuvo que es «indispensable» la liberación de todos los presos políticos, a la vez que exigió el «cese de la persecución y de las prácticas de intimidación». También pidió que se detenga «la actuación impune de grupos armados irregulares».

La PUD concluyó que «la vocación democrática ha prevalecido históricamente» entre los venezolanos. Ante una posible transición, la oposición insiste en usar este espíritu de la ciudadanía como una «base para construir una salida constitucional, pacífica y democrática».