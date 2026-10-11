Publicaron lista de 127 aspirantes a ocupar los puestos de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales

La Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional publicó la lista oficial de 127 ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales para aspirar a integrar los 12 puestos de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales.

Esta instancia clave será la responsable de evaluar y preseleccionar a los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el director de la Escuela de la Magistratura y el inspector general de Tribunales.

El listado agrupa a profesionales presentados por diversos sectores de la sociedad civil y otros que se inscribieron por iniciativa propia. El proceso administrativo, amparado en el artículo 270 de la Constitución, cerró formalmente su fase de recepción el pasado viernes.

PARTICIPACIÓN RÉCORD SUPERA ESTIMACIONES DEL PARLAMENTO

El diputado opositor e integrante de la Comisión Preliminar, Luis Florido, informó que el volumen de postulantes superó ampliamente las proyecciones iniciales de la plenaria parlamentaria. El legislador calificó la respuesta ciudadana como una cifra récord que envía un mensaje positivo de confianza institucional hacia el proceso de reinstitucionalización del sistema judicial.

«A final de la tarde se superó las 100 (postulaciones), es decir muchísimas más de las que pensamos», detalló el parlamentario. Ante el alto volumen de expedientes consignados, Florido advirtió que la fase técnica obligará a extender los tiempos de revisión.

«Lo más probable es que nos lleve más tiempo en terminar de entrevistar y verificar las credenciales de cada uno, porque eso hay que hacerlo bien», precisó el diputado.

PRÓXIMOS PASOS EN LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL

De acuerdo con el cronograma y la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el comité definitivo estará compuesto por un total de 23 integrantes: 11 diputados principales y 12 representantes electos de la sociedad civil.

El avance de las evaluaciones técnicas se desarrollará de la siguiente manera: La Comisión Preliminar evaluará minuciosamente las hojas de vida, solvencias de la Contraloría y la ausencia de antecedentes penales de los 127 admitidos.

Posteriormente, los nombres de los 12 ciudadanos elegidos para sumarse a los diputados serán presentados ante la plenaria el próximo jueves 15 de octubre. Por último, el Comité de Postulaciones Judiciales formal se instalará e iniciará el baremo de currículos y entrevistas para los aspirantes a magistrados.

Se proyecta que, tras cumplir los lapsos legales de impugnación ciudadana y las evaluaciones correspondientes, la Asamblea Nacional efectúe la votación final para designar a las nuevas autoridades judiciales del país.