Publicaron la lista con los 65 preseleccionados para formar el Comité de Postulaciones Judiciales

La Asamblea Nacional (AN) publicó este jueves la lista oficial de los 65 ciudadanos que fueron preseleccionados para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

El listado menciona específicamente a 30 postulados por diferentes sectores de la sociedad civil. Entre ellos, Mercedes Coromoto Gutiérrez, Ana María Alves, Víctor Castellano, Carlos José Granadillo, Alberto Perdomo Briceño, Carlos Molina Graterol y Woo Sui Cheung.

Así como otros 35 nombres que lo hicieron por iniciativa propia. Entre los que están Elvira Aponte, Maribel Bustamante, Noraida Hernández, Hortensia Susana Longo, Maurizio Cirrottola, Caridad Concepción Seco, Marco Fidel Suárez.

EL PROCESO

Este proceso inició en la plenaria del Parlamento el pasado 21 de abril, cuando el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la existencia de vacantes en el máximo tribunal de la República.

«Ya prolongado el tiempo, y por distintas circunstancias, renuncias, jubilaciones y otras responsabilidades, hay plazas vacantes de magistrados principales y suplentes del TSJ, que deben ser cubiertas», expuso.

En ese sentido, ordenó la activación de la Comisión Preliminar del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales. Esta instancia que someterá el listado de preseleccionados a la consideración de los diputados de la AN.

Los 10 ciudadanos que el Parlamento escoja tendrán la responsabilidad, junto con 11 diputados, de conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. Vale recordar que esta instancia es la encargada de preseleccionar candidatos a magistrados del TSJ y otros altos cargos judiciales.