«Ignoran principios básicos del debido proceso»: Provea rechazó deportaciones de venezolanos a El Salvador

La ONG venezolana Provea rechazó este domingo las deportaciones de venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, a El Salvador, alertando que estas «ignoran principios básicos del debido proceso» y vulneran «las garantías para su defensa».

Así lo denunciaron en su cuenta de X (Twitter) donde criticaron la actitud del gobierno de Trump por la polémica decisión.

En este sentido, destacaron que estos migrantes son alejados de sus familiares para someterlos «a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

«No se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela de donde estas personas huyeron (…) son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace», advirtió la ONG.

Asimismo, señalaron que el envío de estos 238 venezolanos, se realizó incluso contraviniendo la orden de un juez federal. Este había prohibido el traslado en una sentencia emitida este sábado en horas de la mañana.

«¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal», explicaron en la publicación.

MIGRACIÓN FORZADA

Provea afirmó que la migración a la que se han visto forzados 7,7 millones de venezolanos (según cifras de organismos internacionales) es consecuencia «de las políticas excluyentes y erráticas» del gobierno de Nicolás Maduro, al cual señaló por haberle puesto la piedra de tranca a «cualquier salida democrática».

Por último, indicó que el gobierno de Donald Trump «debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela. En lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías».

«Migrantes y refugiados tienen derechos», sentenció la ONG.