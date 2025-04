La verdad detrás del video viral en Chacao y la supuesta detención de una persona por tener la cédula vencida

Esta semana se hizo viral la denuncia de un chofer de transporte público que aseguraba que lo estaban deteniendo en Chacao por tener la cédula vencida. Sin embargo, la Policía de Chacao emitió un comunicado asegurando que llevaron a cabo la detención por otras razones.

«Me detuvieron, me bajaron de la unidad porque tengo la cédula vencida y para ellos decir que estoy indocumentado, que la cédula que tengo no vale porque está vencida. Ese es el caso que estamos viendo aquí en Chacao. Todos estos carros están detenidos por lo mismo. No entiendo», denunció el chofer con un video que rápidamente se hizo viral.

«Chacao» es tendencia por este video donde una persona denuncia que fue detenida por policías de dicho municipio por tener la cédula de identidad vencida.

April 2, 2025

No obstante, ante esta situación la Policía de Chacao señaló que no han detenido a nadie por tener la cédula vencida y afirmaron que la retención de este ciudadano respondió a otras infracciones.

«En Chacao las unidades de transporte público no pueden circular con las puertas abiertas, de acuerdo a la ordenanza. El individuo al que se hace referencia en el video fue sancionado por transgredir la normativa vigente y por no tener licencia», explicó la policía.

#02Abril | Este martes, se divulgó un vídeo en redes sociales con la nota «Detenido por tener la cédula vencida» y nuestros funcionarios no han aprehendido a ninguna persona por este motivo. En este comunicado aclaramos lo sucedido 👇
April 3, 2025

Además, señaló que el ciudadano se valió de un comentario que le hizo el agente de la ley para hacer el video.

«Cabe destacar, que al momento de pedirle los documentos al ciudadano, los policías observaron que su cédula de identidad estaba vencida y le hicieron la recomendación de renovarla», indicó el cuerpo de policía. No obstante, este no fue el motivo de la detención.

Asimismo, la Policía de Chacao ratificó que se mantendrá en las calles en el marco del programa «Desplázate seguro, cuida tu vida» que tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial.