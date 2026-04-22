Profesores de la UCV dicen que el paro se está cumpliendo: «Lo único responsable es salarios dignos»

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), confirmó que el paro anunciado para este miércoles se está cumpliendo en toda la casa de estudio.

«Iniciamos un recorrido por las diferentes facultades de la universidad y profesores, empleados y obreros están cumpliendo el paro de 24 horas convocado en asamblea intergremial por salarios signos», comentó.

En ese sentido, se refirió al esperado anuncio que hará la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el próximo 1 de mayo.

«Lo único responsable el 1 de mayo es que el salario sea aumentado en forma digna», expresó.

Este #22Abr UCV está cumpliendo con el #ParoUniversitario de 24 horas por mejoras salariales, según el presidente de APUCV @gregorio_afonso pic.twitter.com/C3cUu6N2eu — Wiliam Sánchez (@sanchezwiliamtv) April 22, 2026

De acuerdo a lo reseñado por la cuenta Viva la UCV en X (Twitter), la Facultad de Odontología acató el paro en su totalidad. «Se puede ver sus puertas cerradas», señaló.

#AlMomento | Así reportamos el paro de 24 horas convocado por los gremios de la UCV Facultad de Odontología acató el paro en su totalidad. Se puede ver sus puertas cerradas. pic.twitter.com/Gz63X5qe1m — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 22, 2026

Sin embargo, la Facultad de Farmacia se encuentra abierta y operativa con su cafetín, aunque con poca afluencia de estudiantes.

Mientras, el Edificio Trasbordo, sede de las escuelas de Educación, Administración e Idiomas Modernos, se encuentra desolado. «El paro fue acatado en su totalidad en estas escuelas», acotó la cuenta.

#AlMomento | ¡Desolado! Así se encuentra el Edificio Trasbordo, sede de las escuelas de Educación, Administración e Idiomas Modernos El paro fue acatado en su totalidad en estas escuelas. pic.twitter.com/2qB3vIkgoo — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 22, 2026

Los profesores denunciaron que, a pesar de las distancias peticiones, «no hay respuesta oficial a las justas demandas por la salarización de las remuneraciones, aumento significativo y suficiente de los salarios», entre otras.

También recordaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha respondido a la demanda introducida el pasado 2 de febrero. La misma fue realizada por decanos de distintas universidades por «omisión constitucional luego de cuatro años sin ajustes en el salario mínimo».