Venezuela

Primer ministro de Catar llega a Venezuela tras la oferta de mediación con EEUU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto Yvan Gil

(EFE).- El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, llegó este martes a Venezuela para «cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones» bilaterales, retransmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Gobierno de Catar visita el país suramericano poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Luego de una serie de ataques en territorio venezolano, Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una «solución pacífica inmediata».

Confirman la primera onda tropical a Venezuela: Esta será la fecha de llegada y su impacto
Fuertes bajones en Caracas durante intensas lluvias de este 30Sep
Familiares de adolescentes detenidos se reunieron con Tarek William Saab, esto les dijeron
Despojan de su licencia a los choferes de video viral donde dos busetas estaban «picando» en la GMA

El funcionario catarí fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y se espera que se reúna con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

VTV aseguró que su visita «tiene como principal objetivo cumplir una amplia agenda de trabajo. La misma que busca potenciar y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación estratégica».

Además, agregó, se reafirman «las relaciones históricas» entre Venezuela y Catar, establecidas en 1973.

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su «plena disposición» a «contribuir en cualquier esfuerzo internacional. Esto encaminado a lograr una solución pacífica inmediata» en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Foto Yvan Gil

También pidió «resolver las disputas a través del diálogo».

El Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas.

EFE
