Presidente de Corpoelec explicó esquema de «administración de carga» que se aplica en el Zulia y estimó el tiempo para su recuperación

Durante un encuentro institucional celebrado en el Palacio de Gobierno de Maracaibo, el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Ing. Juan Crisóstomo Fernández, explicó el esquema de administración de carga que se aplica actualmente en la región zuliana.

La reunión contó con la presencia del gobernador de la entidad, Luis Caldera, y altas autoridades del sector de servicios públicos.

Fernández explicó detalladamente ante los medios de comunicación los factores operativos que inciden directamente en el sistema de distribución regional.

En este sentido, reconoció que cubrir la demanda total del país (que alcanzó los 16.424 megavatios) tomará un tiempo debido a la situación mundial con los tiempos de entrega de repuestos, los cuales superan el año de espera.

Plan de mantenimiento progresivo en Planta Termozulia

Uno de los puntos clave abordados en la agenda fue la estabilización de la red de energía a través del parque termoeléctrico regional. El presidente de Corpoelec ofreció un balance sobre los avances en las instalaciones.

En este sentido, destacó las labores de mantenimiento progresivo se mantienen desplegadas de manera continua en las unidades de generación, por lo que se proyecta la reactivación gradual de 150 megavatios (MW) pendientes en la central Termozulia.

Asimismo, señaló que la recuperación del volumen de generación se irá concretando progresivamente conforme concluyan los trabajos técnicos en cada una de las máquinas.

Coordinación de servicios públicos en la región zuliana

El encuentro formó parte de las mesas de trabajo del Estado Mayor de los Servicios Públicos en la entidad. La mesa técnica estuvo integrada por: Juan José Ramírez Luces, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; Carlos Mast Yustiz, ministro de Atención de las Aguas; y Luis Caldera, gobernador del Estado Zulia.

Las autoridades regionales y nacionales concluyeron que la estabilización definitiva del suministro eléctrico en el Zulia dependerá del avance de los cronogramas estructurales de mantenimiento y de la sincronización de las plantas de respaldo frente a las fluctuaciones de la demanda en las horas pico.