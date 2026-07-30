Por segundo día consecutivo: Fuerte ‘bajón eléctrico’ afectó la Gran Caracas y varios estados este 30 de julio

Un nuevo «bajón» eléctrico se registró este jueves, 30 de julio, en varios estados del país, marcando el segundo día consecutivo de fallas de este tipo que reavivaron entre los ciudadanos el temor a un apagón de alcance nacional.

El hartazgo con el servicio de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) volvió a estallar en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron en tiempo real cómo la luz les fluctuó y hasta se interrumpió por completo el servicio.

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Según los reportes en las mismas plataformas digitales, la fluctuación se registró aproximadamente a la 1:03 de la tarde y afectó a Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara y Zulia, entre otras entidades.

El alcance del bajón eléctrico en tantos estados fue justamente lo que disparó las alarmas, ya que, para buena parte de los usuarios, un «bajón que abarca de punta a punta# el mapa eléctrico del país es la antesala de «algo peor».

«mega bajón», «bajón arrech@», «bajón asesino» y «bajón de luz supercandela», fueron algunas de las expresiones de los venezolanos en redes, que dejando el humor de lado, muchos de ellos señalaron que estas fallas intermitentes y hasta apagones son ya una rutina desgastante que se suma a otros servicios básicos que fallan a diario.

(Aquí entre nos) Hará unos 10 minutos (13:03) hubo un mega bajón de luz que se voló una fase en mi apartamento, además de poner a chillar UPS y protectores y apagarme los aires. — Fran Monroy Moret (@fmonroy) July 30, 2026

RACIONAMIENTO ELÉCTRICO

El pasado 4 de marzo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico de 45 días a partir de esa fecha, pero los mismos se mantienen en la actualidad en muchos estados del interior del país.

«Hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela», expresó Rodríguez en aquella oportunidad.

Sin embargo, esta misma semana habitantes de los estados Aragua y Carabobo denunciaron que son sometidos incluso a dos tandas horarias de racionamiento.

Y ASI VA EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL (SEN)#30Jul Reportan fuerte bajón de luz que afectó Zonas de la Gran Caracas y Zonas de varios Edos están #SinLuz 👇

Carabobo

Aragua

Lara

Portuguesa

Barinas

Nueva Esparta

Tachira

Guárico

Miranda

Zulia #ReportaTuZona… — Sol Rojas (@Sol651) July 30, 2026

ACUERDO CON GENERAL ELECTRIC

En tanto, el ingeniero nuclear Leancy Clemente, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, calificó de positivo el acuerdo entre el gobierno venezolano y la empresa energética General Electric, por considerar que puede convertirse en un punto de inflexión para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

En entrevista con Shirley Radio, Clemente explicó que la compañía, reestructurada en su división energética bajo el nombre GE Vernova, posee experiencia global en generación, transmisión y distribución de electricidad, además de programas de formación técnica.

Afirmó que este tipo de alianzas retoma vínculos históricos de Venezuela con proveedores tecnológicos de alto nivel.

A partir de ese análisis, dijo, se plantean metas de recuperación progresiva de capacidad: hasta 2.000 megavatios en el corto plazo y cerca de 5.000 megavatios en período de cinco años.

Recordó que Venezuela cuenta con capacidad instalada cercana a los 30.000 megavatios, aunque opera muy por debajo de ese potencial.

En contraste, la demanda nacional se ubica en torno a los 15.000 megavatios, lo que ha derivado en déficits estructurales y fallas recurrentes del servicio.