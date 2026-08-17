¿Por qué tantas zonas de Caracas se inundaron? Experto explica la intensidad de las lluvias provocadas por la Onda Tropical 37

Las fuertes lluvias registradas entre el sábado y la madrugada del domingo en Caracas fueron consecuencia de la Onda Tropical 37, las cuales causaron el fallecimiento de al menos tres personas y estragos en varios municipios de la capital, incluyendo sectores de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y Carabobo.

En concreto, el fenómeno meteorológico dejó precipitaciones de entre 30 y 80 milímetros en la capital, según explicó a Onda La Superestación el ingeniero meteorológico Valdemar Andrade, quien advirtió que el sistema de drenajes de la ciudad podría requerir un rediseño completo ante la intensidad del fenómeno.

Andrade detalló que las lluvias equivalen a entre 30 y 80 litros de agua por metro cuadrado y recordó que cualquier precipitación superior a los 30 milímetros es suficiente para generar inundaciones en la Gran Caracas.

El especialista subrayó que la intensidad horaria fue lo más preocupante del evento, con registros de entre 70 y 115 milímetros por hora, cifras que calificó como muy elevadas y posiblemente superiores a los valores para los que fueron diseñados los drenajes de la capital.

«En Caracas, estuvieron entre 70 y 115 milímetros por hora. Esos son valores muy altos que quizás no habían sido los valores de diseño de los drenajes en Caracas. Y, por lo tanto, habría que rediseñar en toda la ciudad los drenajes», recalcó el especialista.

ALTOS MIRANDINOS

Más allá de Caracas, el ingeniero reportó que los Altos Mirandinos recibieron entre 60 y 130 milímetros de lluvia. Mientras, que en la Universidad Central de Venezuela, se contabilizaron aproximadamente 55 milímetros. Es la mayor cantidad acumulada en un solo evento durante lo que va de año en esa estación de medición.

EL NIÑO

Andrade también puso el fenómeno en un contexto climático más amplio, al señalar que El Niño continuará afectando al país hasta febrero de 2027.

Explicó que este fenómeno se origina por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. Se trata de una masa que se desplaza desde Australia hacia América del Sur. La misma suele intensificar las lluvias en países como Perú y Ecuador, al tiempo que provoca sequías en otras regiones, entre ellas Venezuela.

LLUVIAS EN CARACAS

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó este domingo que todas las parroquias de la ciudad fueron afectadas tras las intensas lluvias de este sábado.

«Aquí nos encontramos en Caracas. Desde el primer momento de esta afectación de las lluvias en el día de ayer, en esta onda tropical que pasó y nos afectó en todas las parroquias de Caracas», indicó Meléndez en un video publicado en su cuenta de X.

El Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó este domingo la muerte de dos menores de edad que fueron arrastradas por una corriente de agua en la parroquia La Vega, en la capital venezolana.

El comisario jefe de la Policía de Chacao, Alberto J. Prato, informó que las víctimas tenían 16 y 17 años. El tercer fallecimiento ocurrió en el sector El Peñón, Parroquia Macarao, donde un desprendimiento de rocas impactó contra una vivienda y causó la muerte de una mujer de 49 años, de acuerdo con el reporte del comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar.