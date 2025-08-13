¿Por qué renunció a FM Center? Lo que reveló Caterina Valentino sobre su salida tras 29 años en la radio

La periodista Caterina Valentino anunció este miércoles que decidió renunciar a su trabajo como locutora en FM Center.

A través de un comunicado en redes sociales, acotó que tomó la decisión de cerrar este ciclo «por diferencias irreconciliables con la gerencia de producción» del circuito.

«Me voy con la frente en alto, con la satisfacción de haber dado siempre más, especialmente cuando la gente, mis oyentes, más lo necesitaban», indicó.

Asimismo, Caterina Valentino expresó que ha tenido el honor de plantar bandera en circuitos de gran prestigio en América y Europa.

«Siendo reconocida y premiada, ejerciendo como corresponsal durante años en cadenas que son referencia mundial del periodismo. Esa huella, junto con el compromiso que me une a mi país, me impulsa a seguir con el profesionalismo que siempre me ha caracterizado», expresó.

Por otra parte, envió un mensaje a todos sus oyentes y a los patrocinantes que la han acompañado por varios años.

«Gracias por estar a mi lado durante estos íntegros 29 años. Pronto volveremos a encontrarnos al aire, en nuestra hermosa Venezuela. Siempre vienen conmigo», dijo.

Por ahora la directiva de FM Center no se ha pronunciado sobre la salida de Caterina Valentino. Sin embargo, la noticia causó revuelo en redes sociales.

«Se te abrirán miles de puertas, tú eres una gran profesional, siempre de pie y hacia adelante, siempre de la mano de Dios», dijo @MARLENEBLANCO7.

«Cuanto lo siento querida Caterina, vas a hacer mucha falta, tremenda profesional. La Romántica desde hace un tiempo no es lo mismo, hace mucha falta Isnardo en las mañanas y ahora te vas tú. Triste», comentó @SONIATAPIAS2.

«Caterina sé que empezarás haciéndolo en otro lugar y allí estaré escuchándote como siempre, Vendrán cosas mejores y bonitas para ti. Te deseo lo mejor y te aplaudo por esa decisión porque 29 años no son tres días», expresó @YamileSarmien15.