¿Por qué EEUU la eligió? Esto respondió Dinorah Figuera sobre su regreso al país para dialogar con el Gobierno

La dirigente política, Dinorah Figuera, explicó la razón por la que Estados Unidos la eligió a ella como la encargada para liderar los diálogos con el gobierno venezolano.

Durante una entrevista ofrecida a Luis Olavarrieta, la opositora acotó que «en principio están asumiendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de 2015».

«Creo que soy yo por la referencia institucional que hoy necesita Venezuela, que no constituye una militancia partidista esencialmente. Yo estoy a la orden de un compromiso que me enorgullece y me siento con una gran responsabilidad», afirmó.

Asimismo, señaló que en diciembre de 2026 tienen que entregar «el producto de un trabajo, que puede alargarse y eso puede concretarse porque estos son objetivos que no son estáticos son dinámicos».

EL TRABAJO DE LA AN 2015

En ese sentido, resaltó que al asumir la AN 2015 le tocó asumir una gran responsabilidad. «Es un hecho público y notorio, el control de los activos, el acompañamiento de la ruta electoral», dijo.

Destacó que los diputados de la AN 2015 estuvieron «trabajando y luchando no solamente en el país, sino en el exilio».

«Esa ruta electoral la asumimos con un costo grande. Más de ocho diputados presos, otros perseguidos, otros tuvieron que ir al exilio o escondidos en otros sitios. Eso nos dio a nosotros una referencia de lucha, que quizás muchos no entendían, por qué está bajo perfil la AN, pero es que el tema de los activos para nosotros era estratégico en los términos de proteger esos activos que me siento orgullosa que todavía están para Venezuela», comentó.

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DINORAH FIGUERA Y LA INVITACIÓN DE EEUU

Asimismo, afirmó que recibió una invitación del subsecretario de Estado para asuntos occidentales Michael Kozak para «constituir una agenda en búsqueda de la democracia donde el tema Consejo Nacional Electoral, el tema medios de comunicación, Tribunal Supremo de Justicia, el tema de lo que es la reivindicación del Estado de Derecho, en los términos de asumir la personalidad política».

«Había una gran diferencia y un no reconocimiento inicialmente porque nuestra lucha era no reconocer las elecciones que llevaron a la Asamblea Nacional a ser diputados hoy y además con el ejercicio muy duro de haber tenido una Asamblea Nacional que nos sacaron, porque es que nos sacaron a golpes. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? O sea mi hija tiene 27 años no ha conocido la democracia en este país. ¿Y yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar con tanto dolor o con tanto odio si no nos reconocemos? Y yo no digo que explícitamente sea una palabra de reconciliación, pero es poner las ideas debatirlas y ver dónde podemos coincidir y dónde podemos ir adelante porque esto no se trata de Jorge Rodríguez o Dinorah Figuera… Se trata de un padre o una madre que no tiene a lo mejor un salario digno para poder ir a comprar la comida… Oye vamos a sentarnos un momento vamos a encontrarnos», expresó.

MARÍA CORINA ES «LA LÍDER»

Figuera apuntó que María Corina es la líder del proceso y fue elegida por unas primarias. «Yo no veo diferencias aquí yo solo expresé: Okay tenemos diferencia, tuve una conversación y por supuesto tiene una visión diferente a la mía», agregó.

Resaltó que «María Corina es la líder pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional… pero soy capaz de reconocer el liderazgo. Si tú estás hablando de que vas a trabajar por devolverle la institucionalidad al Consejo Nacional Electoral es para devolverle una institución a todos los aspirantes a un cargo político. Y allí va a estar María Corina y ahí van a estar todos los aspirantes… Yo más bien invoco pues a la unidad en las diferencias o la unidad en la diversidad porque no tengo ningún interés para que también se vea aquí de candidatura».

«Yo tuve una conversación con una persona del Departamento de Estado que decía ‘Mira nosotros los podemos acompañar a que haya democracia. Oye pero no permitan que después pongan al país patas arriba’. Y yo creo que el gran compromiso que nosotros tenemos los venezolanos es diseñar un país con propósito donde podamos tener una democracia», acotó.