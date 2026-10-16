Por esta razón, Conviasa estaría por cerrar sus vuelos hacia La Habana y Ciudad de México

La aerolínea estatal Conviasa estaría afinando los últimos detalles para cerrar los vuelos con La Habana, capital de Cuba, en medio del acercamiento diplomático entre el gobierno venezolano y Estados Unidos.

Conviasa había cesado varias de sus rutas internacionales durante los últimos años. De acuerdo a la cuenta especializada Dgaviación, la aerolínea estará por cancelar los últimos dos destinos que tenía en el extranjero.

La filtración indica que Conviasa va a cerrar la ruta hacia La Habana a finales de octubre. Lo mismo ocurrirá con los vuelos hacia Ciudad de México, uno de los últimos destinos que tenía en la región.

Según reportes extraoficiales, la suspensión se debe a los altos costos de operar un avión como el Airbus A340, el cual usaba Conviasa para estas rutas. Hacia La Habana solo quedarán los vuelos de Rutaca desde Valencia, en el estado Carabobo.

CONVIASA A NIVEL NACIONAL

Mientras que se suspenden rutas internacionales, Conviasa buscaría afianzar el mercado aeronáutico nacional. Tras los devastadores terremotos, la aerolínea restableció el 6 de septiembre los vuelos desde el Aeropuerto de Maiquetía.

A continuación la lista de destinos nacionales: Porlamar, Barcelona, Cumaná, Maracaibo, Maturín, Puerto Ayacucho, San Antonio, Santo Domingo, Puerto Ordaz, Valera, La Fría, El Vigía, Canaima, Barquisimeto, Las Piedras, Barinas y Los Roques.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LO QUE DIJO DELCY RODRÍGUEZ SOBRE EL ‘HAMBRE CERO’ EN EL PAÍS TRAS SU REGRESO DE ROMA

A principios de febrero, Conviasa reprogramó la ruta entre Caracas, La Habana y Nicaragua «por causas externas». En su momento, la aerolínea alegó que se debía al suministro de combustible y requisitos migratorios de esos países.