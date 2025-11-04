Venezuela

«Pónganse la mano en el corazón»: Madre del periodista Joan Camargo exige a las autoridades saber el paradero de su hijo

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El periodista Joan Camargo lleva cinco días desaparecido tras ser interceptado al salir de su casa en el sector de Cotiza.

Contents

Ante esta situación, la madre del comunicador, María Dolores Rodríguez, exige la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad.

Leer Más

«La observación internacional es clave»: Edmundo González espera que se mantenga la visita de la UE el 28Jul
VIDEO: El mensaje de Delcy Rodríguez sobre los abuelos y su acceso a la alimentación que da de qué hablar
¿Contrabando de gasolina? El video en plena estación de servicio en Yaracuy que se hace viral

«¿Dónde se encuentra mi hijo? Son cinco días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está, pero no tengo respuestas. Yo quiero saber dónde se encuentra él, que me den una información de ¿cómo está?, ¿cómo se siente?», comentó en un video.

Asimismo, pidió a las autoridades venezolanas que «se pongan la mano en el corazón. Necesito saber noticias urgentemente de mi hijo».

LAS PALABRAS DE SU MADRE

María Dolores Rodríguez resaltó que Joan Camargo es un periodista que «ha ejercido su profesión como debe ser. Él no se ha metido en problemas con nadie. Él no ha cometido ningún delito».

Destacó que a su hijo lo tienen «inocentemente recluido en algún lugar, el cual no me dicen dónde está».

En ese sentido, hizo un llamado al fiscal general Tarek William Saab para que averigüe el paradero de Joan Camargo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIARES DE JOAN CAMARGO INTRODUCIRÁN HABEAS CORPUS EN TRIBUNALES  

«Deme información de mi hijo, por favor. Necesito saber. Él es la única persona que tengo aquí en Caracas que vela por mí. Él trabaja para sustentarme», manifestó.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó que ya han pasado cinco días desde que el periodista Joan Camargo «se encuentra incomunicado y en desaparición forzosa».

 

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

H1N1
¿Hay AH1N1 y otros virus en el país? La advertencia de una especialista de cara a las fiestas decembrinas
Venezuela
Story|
El dardo del exencargado de negocios de EEUU para Venezuela sobre despliegue en el Caribe y los planes de Trump
EEUU
Jonathan Bailey, estrella de la famosa serie ‘Bridgerton’, fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo 2025
Caraota Show