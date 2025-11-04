«Pónganse la mano en el corazón»: Madre del periodista Joan Camargo exige a las autoridades saber el paradero de su hijo

El periodista Joan Camargo lleva cinco días desaparecido tras ser interceptado al salir de su casa en el sector de Cotiza.

Ante esta situación, la madre del comunicador, María Dolores Rodríguez, exige la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad.

«¿Dónde se encuentra mi hijo? Son cinco días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está, pero no tengo respuestas. Yo quiero saber dónde se encuentra él, que me den una información de ¿cómo está?, ¿cómo se siente?», comentó en un video.

Asimismo, pidió a las autoridades venezolanas que «se pongan la mano en el corazón. Necesito saber noticias urgentemente de mi hijo».

#AlertaSNTP | Han pasado cinco días desde que el periodista Joan Camargo se encuentra incomunicado y en desaparición forzosa.

Su madre María Dolores Rodríguez exije la actuación de las autoridades para que su hijo recupere la libertad: necesito tener noticias urgentes de él ⬇️ pic.twitter.com/1wjlYPz1nv — SNTP (@sntpvenezuela) November 4, 2025

LAS PALABRAS DE SU MADRE

María Dolores Rodríguez resaltó que Joan Camargo es un periodista que «ha ejercido su profesión como debe ser. Él no se ha metido en problemas con nadie. Él no ha cometido ningún delito».

Destacó que a su hijo lo tienen «inocentemente recluido en algún lugar, el cual no me dicen dónde está».

En ese sentido, hizo un llamado al fiscal general Tarek William Saab para que averigüe el paradero de Joan Camargo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIARES DE JOAN CAMARGO INTRODUCIRÁN HABEAS CORPUS EN TRIBUNALES

«Deme información de mi hijo, por favor. Necesito saber. Él es la única persona que tengo aquí en Caracas que vela por mí. Él trabaja para sustentarme», manifestó.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó que ya han pasado cinco días desde que el periodista Joan Camargo «se encuentra incomunicado y en desaparición forzosa».