Polémica en La Guaira por poda de árboles previo a la Semana Santa: «Buscan eliminar la sombra natural»

Tolderos y otros prestadores de servicios fueron denunciados por cortar árboles y podar ramas en el Paseo Macuto, en el estado La Guaira a unos pocos días de Semana Santa, generando una gran polémica respecto al verdadero objetivo de estas medidas.

La vecina del sector, Carmen Rondón, dijo en sus redes sociales estas podas que se realizaron el martes y miércoles. De acuerdo a su versión, los tolderos buscan eliminar la sombra natural para «obligar a los usuarios playeros a alquilar toldos a tasa euro»

«Hacer estas podas radicales a pocos días de la Semana Mayor, solo expone la voracidad de quienes monopolizan hereditariamente las concesiones de alquiler de toldos y sillas en Venezuela, quienes no quieren que los usuarios se cobijen gratuitamente», indicó Rondón.

De igual forma, aseguró que este tipo de podas se suelen llevar a cabo entre septiembre y octubre. Así pues, los árboles tienen suficiente tiempo que «recuperarse y ofrecer frondosidad gratuita» para los usuarios durante Semana Santa.

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Rondón aseguró a Caraota Digital que las autoridades locales no se han pronunciado sobre lo ocurrido con los árboles y plantas de Macuto. También afirmó que esta clase de podas se suelen llevar a cabo antes de asuetos vacacionales.

¿QUÉ DICEN LOS TOLDEROS?

Una vez se viralizó la denuncia, los tolderos aseguraron que se trataba de una jornada de saneamiento en Paseo Macuto. ¿El objetivo? Eliminar el guatepajarito, una planta invasora que está afectando a los árboles de la zona.

Los tolderos aseguraron que buscaban preservar la salud de los árboles de Macuto, a la vez que se embellece esta zona turística de Cara a Semana Santa. En tal sentido, negaron que buscaran eliminar la sombra natural en el sector.

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En declaraciones a La Verdad de Vargas, la vocera Celsa Malavé desmintió que estén talando árboles para instalar toldos. Al contrario, sostuvo que han eliminado raíces y plantas parásitas que ponen en riesgo el medioambiente de Macuto.