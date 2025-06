¿Podría el conflicto en el Medio Oriente aumentar los ingresos del país por la venta de petróleo? Esto dijo reconocido economista

Cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente los precios del petróleo empiezan a subir, lo que indirectamente podría ayudar a aumentar los ingresos de Venezuela en lo referente a la venta de crudo y sus derivados, según lo expuso el economista Aarón Olmos.

El analista, en entrevista al circuito Éxitos, señaló que por la gestión geopolítica que está ocurriendo con Israel e Irán se pudiese pensar que «la situación compleja que tiene Venezuela en el eje político por el tema de los aranceles, quizás por ahí la mezcla Merey pudiese crecer en su precio».

En este sentido, sostuvo que de alguna manera, la cantidad de ingresos que pudiese entrar a Venezuela, «a partir de esta semana pudiese ser un poco más, por el aumento del precio por el conflicto bélico que se está generando en este momento».

ISRAEL ACUSA A IRÁN DE SEGUIR CON SU PROGRAMA NUCLEAR

Es importante recordar que Israel lanzó la noche de este jueves un ataque contra el programa nuclear iraní, que tiene previsto continuar, y declaró el Estado de Emergencia en todo el país.

Por su parte, Irán lanzó un ataque en retaliación el viernes y amenazó con hacer lo mismo a los países que apoyen a Israel.

La reacción de los mercados no ha tardado en llegar, debido a que lógicamente los inversionistas intentan adelantarse y entender qué puede pasar ahora tras el ataque.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que la existencia del programa nuclear iraní, que podría desembocar en la producción de una bomba atómica, es una «amenaza existencial» para la nación hebrea y todo el Medio Oriente.

El programa nuclear iraní ha generado una gran controversia desde hace varias décadas. Aunque evaluaciones internacionales apuntan que el proyecto actualmente no está militarizado, no quieren decir que no podría pasar a serlo.