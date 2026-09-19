Perkins Rocha recibió a la delegación de HRW en su vivienda y realizó este pedido

El abogado y dirigente de la oposición, Perkins Rocha, recibió en su residencia, donde se encuentra bajo medida de arresto domiciliario, a la delegación de la ONG Human Rights Watch (HRW). Los representantes de la organización visitaron Venezuela, luego de que los expulsaron del país en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.

En su cuenta en X (Twitter), Rocha destacó la importancia de la visita de los delegados de HRW. “Tras 18 años de una ausencia forzada -provocada por su violenta y grosera expulsión en el 2008 por órdenes de Hugo Chávez- la prestigiosa ONG internacional Human Rights Watch (HRW) ha concluido una histórica visita oficial a Venezuela”.

“Tuve el honor de recibir en mi reclusión a la alta delegación de la organización, liderada por Federico Borello, subdirector ejecutivo global y director de programas”, agregó el jurista.

También lo visitó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas; Juan Papier, subdirector para las Américas; y Martina Rápido, investigadora de la organización.

Rocha se mostró agradecido por lo que denominó un “reencuentro con el país”, de parte de los visitantes.

Sostuvo que, «dada la gravedad de nuestra crisis, trate de transmitir una visión realista de la tragedia que nos asfixia».

PIDIÓ DENUNCIAR ANTE EL MUNDO LO QUE OCURRE EN VENEZUELA

Perkins Rocha confía en que los delegados, luego de conversar con la oposición y también con el Gobierno, «sabrán denunciar ante el mundo la verdadera debacle político-constitucional que secuestra a nuestra nación».

En este sentido, explicó que esta crisis se traduce en “la carencia de una República”. Tambiñen “un sistema judicial sin un ápice de independencia, convertido en el brazo ejecutor de la persecución”.

Destacó, además, “el desgarrador drama humano que hoy flagela a los más de 400 inocentes presos políticos y a sus familias, víctimas de una crueldad institucionalizada que no puede seguir siendo invisibilizada”.