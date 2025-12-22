Venezuela

Pensión más bono: Esto es lo que comenzaron a pagarle a los abuelitos este 22Dic

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Anuncian el día que iniciará el pago de la pensión y el bono "contra la guerra económica" correspondientes a agosto
Foto: Archivo

Este lunes, 22 de diciembre, comenzaron los pagos a través del Sistema Patria del bono contra la Guerra Económica para los abuelitos.

El Bono contra la Guerra Económica corresponde al mes en curso, según dio a conocer el Canal Patria Digital y será por un monto de Bs. 13.500 o $47,30 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Además, aclararon que la entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios.

Asimismo, anunciaron que a través del Sistema Patria también estarán entregando el bono Contra la Guerra Económica a los pensionados de la Misión 100% Amor Mayor.

Los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Para cobrar se debe iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria, pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Para concluir oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Finalmente, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de enero de 2026 por un monto de 130 bolívares.

