Pdvsa se pronunció sobre explosión en planta de gas en Zulia y confirmó seis lesionados

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó que seis personas resultaron heridas por la explosión en una planta de gas en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, y anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.

Según expuso Pdvsa en un comunicado, la explosión ocurrió en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5. Tras el siniestro, «fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento» y se realizó la «evacuación preventiva del personal».

«Se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados», señaló Pdvsa, que también confirmó se puso en marcha «el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre».

En primera instancia, reportes extraoficiales indicaban que dos personas fueron afectadas en la explosión. Aunque Pdvsa confirmó seis heridos, no brindó mayores detalles sobre su estado de salud o la gravedad de sus lesiones.

#ÚLTIMAHORA | Reportan explosión en la planta Lamargas, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, la mañana de este viernes 15 de mayo. Video: RRSS pic.twitter.com/JF07fpAKPl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026



>>>>«La estatal ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario hasta lograr la extinción del fuego en la seción de la planta afectada», añadió Pdvsa. No aclaró si el incendio se encuentra controlado.

PDVSA ABRE INVESTIGACIÓN

Mientras que se avanza en el operativo de control, Pdvsa aseguró que pondrá en marcha una investigación para determinar la causa de la explosión. Hasta el momento, no hay una hipótesis sobre el siniestro.

«Un Comité Técnico investigará sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en occidente», señaló Pdvsa. Asimismo, insistió en su «compromiso con la seguridad de su talento humano y con la operatividad de sus instalaciones».

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>>>>De acuerdo a medios zulianos, la explosión ocurrió cerca de las 7 de la mañana y Pdvsa activó un plan de emergencia para atender el siniestro. Algunos empleados intentaron sofocar las llamas, mientras que otros se lanzaron al agua.