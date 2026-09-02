Pdvsa firmó una alianza con General Electric para la recuperación de infraestructura eléctrica

(EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó este miércoles una «alianza estratégica» con la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera del país suramericano.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió la firma en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, entre el presidente de GE Vernova Venezuela, Carlos Mousadi, y el vicepresidente ejecutivo de Pdvsa, Jovanny Martínez, todo esto en presencia de la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien se encuentra de visita en la nación suramericana desde el martes.

Además, GE Vernova firmó un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para el «impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano», según indicó VTV.

En junio pasado, el Gobierno de Venezuela suscribió un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes GE Vernova y de Corpoelec.

En una transmisión de VTV, Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, dijo entonces que la misión de la empresa es permitir que la electricidad llegue a todos.

«Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)», anticipó Martella, de acuerdo con la traducción simultánea.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

EFE