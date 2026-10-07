Pdvsa confirmó «parada de emergencia» en la refinería Cardón: ¿Qué provocó el incendio este 6-Oct?

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que el incendio en la refinería Cardón se produjo tras la rotura de una línea de gas natural que alimenta a las calderas.

Las llamas se registraron a las 3:25 p.m. en esta zona del Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón y fue controlado rápidamente por la acción del personal de respuesta y control de emergencias de la refinería.

Pdvsa señaló en un comunicado que no se registraron trabajadores lesionados, ni afectaciones a terceros ni daños mayores.

«Ante el evento se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la refinería Cardón. Esto mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones», acotó.

INVESTIGAN EL INCENDIO EN LA REFINERÍA CARDÓN

Asimismo, Pdvsa sostuvo que se conformó el debido comité de investigación para determinar las causas que ocasionaron este evento.

«Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano», señaló.