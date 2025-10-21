¿Participó en nueva negociación con el gobierno de Maduro? La aclaratoria que hizo Gerardo Blyde

El dirigente político opositor y exjefe de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación, Gerardo Blyde, aclaró que no ha participado en otra conversación con el gobierno de Nicolás Maduro.

El mensaje de Blyde ocurre luego que en redes sociales el periodista Casto Ocando publicó un supuesto documento de una negociación entre el gobierno de Maduro, la oposición y Estados Unidos con la intermediación de Qatar.

«No tengo idea de esta supuesta negociación, no he participado en nada luego de firmar Acuerdo de Barbados, no sé quién ni porque razón han colocado mi nombre en ese supuesto informe que además luce muy extraño, un informe ‘secreto de Qatar en español'», comentó.

Además, Blyde sostuvo que ni Qatar ni Noruega jamás filtran nada.

«Cuando participo en algo lo firmo. Al menos han podido falsificar mi firma para hacerlo más creíble. Verifique sus fuentes señor periodista porque yo no he hecho nada de lo que usted dice que hice. ¿Mañana pueden colocar su nombre en cualquier papel y eso es suficiente para culparlo de algo? Que barbaridad», expresó.

EL SUPUESTO DOCUMENTO DEL QUE HABLA BLYDE

Casto Ocando publicó en sus redes un supuesto documento con el plan de negociación presentado por el gobierno de Maduro con la intermediación de Qatar, y rechazado por Estados Unidos.

En el mismo, se indica que «Delcy Rodríguez iba a sustituir a Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela».

Sin embargo, Ocando acotó que este no sería el único plan discutido en Qatar. «Según un documento exclusivo del Reino de Qatar, importantes actores venezolanos, entre ellos miembros de la oposición conocida como ‘alacrana’ y también altos representantes de la Iglesia Católica, propusieron un esquema para bloquear la amenaza militar y las sanciones económicas contra el gobierno de Maduro».

«Increíblemente, todos estos operadores tenían un punto en común: desplazar a María Corina del liderazgo. E instaurar nuevos líderes opositores supuestamente ‘imparciales’, y organizar una transición en la que ellos se garantizarían un papel relevante», dijo Ocando.

La otra negociación de Qatar. El Plan de Negociación presentado por la narco-dictadura con la intermediación de Qatar, y rechazado por Estados Unidos, según el cual Delcy Rodríguez iba a sustituir a Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, no fue el único plan discutido en… pic.twitter.com/7JUSM9wsFZ — CastoOcando.com (@cocando) October 20, 2025

Además, el periodista acotó que él no menciona a Blyde. «Es el documento que fue consignado ante el Departamento de Estado en Washington en agosto pasado donde se incluye su nombre».

«Por cierto ese pliego de propuestas no llegó a la fase de negociación simplemente porque fue rechazado por el secretario Marco Rubio. Mis fuentes son de muy alto nivel», dijo.