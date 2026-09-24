Paraqueima propone modelo petrolero al estilo del estado de Texas y más inversión de EEUU

El exalcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, propuso que las riquezas petroleras del subsuelo dejen de ser propiedad del Estado venezolano y pasen a manos de quienes poseen las tierras, bajo un modelo similar al aplicado en Texas, EE. UU.

El dirigente político cuestionó que Venezuela sea considerada un país rico mientras la población enfrenta pobreza, abandono y dependencia. A su juicio, permitir que propietarios de casas, fincas y conucos negocien directamente sus recursos con empresas e inversionistas abriría una vía para transformar territorios empobrecidos en zonas productivas.

Paraqueima criticó que los recursos sigan bajo control estatal porque en Latinoamérica el poder público está representado por los políticos y, después de 200 años de República, la riqueza de Venezuela no se ha traducido en desarrollo.

Objetó el estigma generalizado contra Estados Unidos y recordó que Simón Bolívar, Francisco de Miranda y otros próceres venezolanos tuvieron como referencia instituciones y modelos estadounidenses.

El exalcalde defendió además la llegada de capital estadounidense al sector energético. Afirmó que Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo y que Estados Unidos concentra tecnología y capacidad de mercado. Enfatizó que sería una torpeza desaprovechar la posibilidad de atraer esas inversiones.

Como dirigente de la Mesa de Guanipa, afirmó representar al liderazgo del sur de Anzoátegui, región que vinculó directamente con una parte significativa de los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco. Indicó que la zona necesita inversiones para superar el deterioro de calles, carreteras, autopistas, servicios públicos y campos productivos.

En materia de descentralización, propuso una reforma constitucional que permita que parte del IVA, el impuesto al débito bancario y otros tributos permanezcan en las regiones, además de recuperar la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. Advirtió que los estados y municipios están destruidos y contrastó las condiciones de los servicios públicos del interior con Caracas, particularmente en materia eléctrica.

Sobre el cambio político, Paraqueima sostuvo que la salida del actual modelo de gobierno será un proceso prolongado y lo comparó con una transformación religiosa, al señalar que pasar del ateísmo al cristianismo o del cristianismo al islamismo no ocurre de un día para otro.

El dirigente aseguró además sentirse libre gracias a Donald Trump y atribuyó a la política estadounidense un papel en las posibilidades actuales de ejercer el periodismo y comunicarse en Venezuela. Asimismo, cuestionó a los dirigentes políticos por concentrar sus esfuerzos en la disputa por el poder y llamó la atención sobre las contradicciones que, a su juicio, existen entre sectores chavistas frente a Estados Unidos.

Finalmente, Paraqueima dirigió un señalamiento al pueblo de Brasil y sostuvo que su actual escenario electoral mantiene una deuda pendiente con los venezolanos, particularmente con la Mesa de Guanipa. En ese contexto, cuestionó el papel que habría tenido Odebrecht en el financiamiento de sectores políticos de gobierno y oposición.

Las declaraciones de Paraqueima se producen en un contexto en el que investigaciones y testimonios vinculados con el caso Odebrecht han documentado financiamiento de campañas políticas en Venezuela tanto de figuras oficialistas como opositoras.

El exalcalde pidió revisar ese capítulo de la relación entre Brasil y Venezuela y advirtió que el caso Odebrecht no puede analizarse de manera aislada de la trama de financiamiento político que alcanzó a distintos países de América Latina.

NOTA DE PRENSA