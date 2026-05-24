«Pagué el precio por confiar en traidores»: Los perlazos de Michelo tras reaparecer en video publicado en sus redes

El creador de contenido de origen argentino, Diego Omar Suárez, conocido como “Michelo”, reapareció en un video compartido por sus redes sociales defendiéndose de las versiones que señalan que los golpes que sufrió no son reales.

En un post en Instagram criticó el sobrevuelo de aeronaves de Estados Unidos sobre Caracas. También cuestionó las intenciones de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

“Decían que era maquillaje. Me pasé una toallita y seguí de pie. Pero el eje no soy yo: el eje es la entrega que vengo denunciando. Ni Milei dejó volar así a los norteamericanos sobre el cielo argentino. Delcy y los Rodríguez superaron todo límite. Quieren show, pero acá hay mensaje”, manifestó.

Igualmente, aseguró que no se hará la víctima, pero agregó que está pagando el precio por ser confiado.

“Yo no me voy a hacer la víctima, no voy a dar lástima. Yo pagué el precio por confiar en traidores, en personas que tenían ideales, que iban a morir por la patria bolivariana y no. Entregaron a la patria, mataron a su patria para salvarse ellos y llenarse de millones”, manifestó.

A su juicio, lo atacan por decir lo que piensa y citó como ejemplo el caso de la «deportación» de Álex Saab.

“¿Por qué me atacan tanto? ¿Por qué se burlan tanto de mí? ¿Por qué me difaman tanto? (…) ¿Cuál fue mi mensaje? Semanas antes dije: Algo raro pasa con Álex Saab, dicen que lo van a llevar a Estados Unidos y se lo llevaron”, aseveró.

Agregó que también se refirió al “yeso espía de Delcy (Rodríguez) y ahora los judas dicen que Saab era el espía de la CIA (…) Claro, Saab estaba allí con un yeso, un micrófono y una ubicación de GPS”.

NI EN ARGENTINA

Sobre los aviones de EEUU sobrevolando Caracas, recordó que en Argentina nunca vio algo parecido. Esto, pese a que el presidente Javier Milei apoya a Donald Trump.

“Todo lo que dije se fue cumpliendo. Veo los aviones norteamericanos sobrevolando Caracas, evacuación dicen. En mi país yo nunca vi a los gringos volar y eso que Milei le chupa las botas sabroso, ni Milei es tan vende patria como la Delcy, la Delcy entregó todo”, denunció.

Michelo también lanzó sus dardos contra el exministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

“Vladimir Padrino y los altos generales juraron morir por patria y no. Dijeron: ´Ay eran muy fuertes´. Así que la patria muere y nosotros nos llevamos los bolsos llenos de dólares”, señaló.

Finalmente, insistió que él va a pagar el precio por confiar en traidores.

“Yo creo que pague el precio de confiar en estos judas traidores, no tienen ideología, no son chavistas, no son nada, son unos zánganos, traidores que se están llenando a costa de matar a la patria de Bolívar. Bolívar se está revolcando en su tumba”, sentenció.