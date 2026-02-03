Padrino Lopez dice que la FANB apoya a Delcy Rodríguez para «promover reconciliación y unión nacional»

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, manifestó este martes el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a las acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para «promover reconciliación y unión nacional».

Padrino publicó en su cuenta de Instagram un extenso texto a un mes del ataque militar del pasado 3 de enero, cuando resultó detenido Nicolás Maduro. Desde un principio, aseguró que la FANB se mantiene leal al Palacio de Miraflores.

«Aun con las heridas abiertas, la FANB apoya el esfuerzo que está haciendo la jefe de Estado al promover la reconciliación, la unión nacional, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema democrático», expuso Padrino.

El general en jefe aseguró que el gobierno venezolano usa las herramientas de la «diplomacia bolivariana de paz». Mientras tanto, tras la captura de Maduro, afirmó que la FANB preservó el hilo constitucional.

«Se mantuvo intacta la fidelidad a la Constitución y a quien le ha tocado el reto de dirigir a Venezuela como consecuencia de lo sucedido: la Presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nuestra Comandante en Jefe», acotó.

PADRINO INSISTE EN LA «SOBERANÍA»

En el último mes, el gobierno venezolano avanzó en un acuerdo energético y en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Para Padrino, ninguna de estas acciones ha afectado la «soberanía».

«Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía, ni en menoscabo de la Independencia Nacional, la cual, como lo concibió el Padre Libertador Simón Bolívar, es y será siempre la condición sine qua non para las relaciones de Venezuela con el mundo», aseveró Padrino.

El líder de la FANB concluyó su mensaje dedicando unas palabras a los distintos sectores del país. «Espero que todos los actores de la vida nacional sepan interpretar el momento histórico que vive la Nación», sentenció.