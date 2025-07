Padrino López advirtió que «avión de espionaje» de EEUU violó «el sistema de seguridad aeronáutico» del país este 27Jul

El ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, advirtió que este domingo 27 de julio un avión de inteligencia de los Estados Unidos (EEUU), voló a 80 millas náuticas de la Orchila, por lo que los acusó de violar «el sistema de seguridad aeronáutico» venezolano.

«Un avión de inteligencia, tipo RC-135, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hizo un orbitaje como a 80 millas náuticas al norte de La Orchila, Ese es un avión de espionaje, un avión de inteligencia que violó, solicitó permiso presentando plan de vuelo, cosa que es muy raro en ellos (EEUU), porque ellos no presentan plan de vuelo, no respetan autoridad alguna en el mundo entero y en la torre de control de Maiquetía le dijeron que no estaba autorizado, dijo durante una rueda de prensa ofrecida al final de la jornada electoral.

«Ha violado el sistema de seguridad aeronáutico, ha violado la región de información de vuelo, no ha violado la soberanía del espacio aéreo, no. Ha violado la región de información de vuelo que es sencillamente violar las normas aeronáuticas y en esa región la autoridad somos nosotros», agregó el ministro.

SIN INCIDENCIAS EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

En cuanto a los comicios de este 27 de julio, Padrino López aseguró que en los centros electorales, dispersos en todo el territorio nacional, no se registraron incidencias, por lo que felicitó el carácter cívico de la ciudadanía,

«No se registró absolutamente nada en el territorio nacional (…) todo salió de manera impecable, aún en los sitios más remotos, complejizados también por el tema de las lluvias», precisó.

«Nos tocó hacer un esfuerzo superior para llevar el material electoral a colegios que habían sido impactados por el tema de las lluvias. La aviación activó sus aeronaves para llevar alimentos a todas las comunidades que quedaron aisladas; toneladas de alimentos», señaló.

Por su parte, el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que el Plan República cumplió con todos los requisitos que exigió el CNE, para el resguardo del material comicial.

«Un despliegue de más de 412 mil efectivos que se encuentran aún en misiones de acompañamiento, seguridad y resguardo de electores, así como el equipo electoral (…) es de resaltar que en esta Operación República se han cumplido sistemáticamente todos los requerimientos solicitados por el CNE, Ministerio de las Comunas y movimientos sociales», aseveró.

¿CUÁNTOS CARGOS SE ELEGÍAN EN ESTAS ELECCIONES?

Para estas elecciones se iban a elegir 2.806 cargos públicos: 335 alcaldes o alcaldesas y 2.471 concejales (1.420 por listas, 982 por votación nominal y 69 para representaciones indígenas en 596 circunscripciones).

En este proceso no participó la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al igual que en el de gobernadores y Asamblea Nacional de mayo pasado.

Esas votaciones, las más recientes, estuvieron marcadas por la abstención, debido a que la población consideró que no se respetaron los resultados del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo refrendó, sin publicar los resultados desglosados.