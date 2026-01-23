Padrino defiende cambios en la FANB: «Le dan consistencia, coherencia y continuidad»

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, defendió este jueves los recientes cambios en distintos organismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alegando que le dan «continuidad» a las políticas de la institución castrense.

Padrino encabezó el acto de entrega y recepción de la Dirección de las Academias Militares del país. Tras el anuncio de 12 nuevas designaciones de mando de la FANB, el general en jefe destacó estas medidas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Estamos cumpliendo unas instrucciones precisas de la presidenta de llevar a cabo en todas partes de Venezuela los nuevos nombramientos que se han decidido para la estructura de mando de la FANB», dijo Padrino.

Ante las especulaciones, Padrino subrayó que los nombramientos «no tienen otro propósito que darle continuidad, en este caso, a las políticas educativas y el ejercicio de mando de todas las unidades operativas».

«Le dan consistencia, coherencia y continuidad, y le dan el carácter de continuidad en sus políticas de desarrollo, de fortalecimiento de la FANB en todos sus aspectos», detalló.

PADRINO DEFIENDE LA «TRANSFORMACIÓN»

El ministro pidió al rector de la Unidad Militar, Pérez La Rosa, fortalecer la transformación de la FANB. En ese sentido, Padrino aseguró que la institución castrense debe avanzar «en medio de estas nuevas realidades».

«Porque la guerra hoy está en las mentes de cada uno de nosotros, así que la guerra es hoy en día, lo puedo decir, un hecho cognitivo que hay que estudiar y que hay que preparar a nuestra FANB para los nuevos desafíos», expuso.

Las declaraciones de Padrino se dieron unas semanas después de que Estados Unidos ejecutó una operación en Caracas. Además de bombardear varias zonas de la Región Capital, agentes norteamericanos capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.